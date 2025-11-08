শেষ মুহূর্তের গোলে টটেনহ্যামের সঙ্গে নাটকীয় ড্র ম্যানইউর

শেষ মুহূর্তের গোলে টটেনহ্যামের সঙ্গে নাটকীয় ড্র ম্যানইউর
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শনিবার রাতে মুখোমুখি হয়েছিল দুই ফেবারিট দল টটেনহ্যাম হটস্পার এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। দুই দলের হাইভোল্টেজ ম্যাচে কেউ জেতেনি, কেউ হারেওনি। শেষ মুহূর্তের নাটকীয়তায় ২-২ গোলে ড্র করেছে দুই দল। ম্যাচের ৯৬তম মিনিটে ম্যাথাইস ডি লাইটের হেডে সমতা ফেরায় ইউনাইটেড, যা বাতিল করে দেয় রিচার্লিসনের ৯১তম মিনিটের সম্ভাব্য জয়সূচক গোলকে।
নর্থ লন্ডনের এই উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচটি শুরু থেকেই ছিল শ্বাসরুদ্ধকর। রুবেন আমোরিমের অধীনে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা ইউনাইটেড ভালোভাবেই ম্যাচে প্রবেশ করে, তবে প্রথমার্ধে আক্রমণাত্মক খেলেছিল টটেনহ্যাম।
৩২তম মিনিটে ইউনাইটেডের পক্ষে গোল করেন ব্রায়ান এমবেউমো, যিনি পেদ্রো পোরোকে কাটিয়ে গুলিয়েলমো ভিকারিওকে ফাঁকি দিযে জালে বল জড়ান। তার আগেই এমবেউমো একাধিকবার অফসাইডে ধরা পড়েছিলেন; কিন্তু এবার ছিলেন নিখুঁত।
প্রথমার্ধ শেষে টটেনহ্যামের সমর্থকদের কাছ থেকে শোনা যায় অসন্তোষের সুর। কারণ, ২০২৫ সালে প্রিমিয়ার লিগে নিজেদের মাঠে মাত্র তিনটি জয় পেয়েছে দলটি।
দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নামার পর বদলি হিসেবে আসা উইলসন ওডোবার্ট খেলায় প্রাণ ফেরান। তার ক্রস থেকে ৮৪তম মিনিটে ম্যাথিস টেল দুর্দান্ত এক শটে গোল করে ম্যাচে সমতা আনেন।
অতিরিক্ত সময়ের প্রথম মিনিটে (৯১') টটেনহ্যামকে লিড এনে দেন রিচার্লিসন, যিনি ওডোবার্টের শটে ডিফ্লেকশন দিয়ে গোল করেন। এতে মনে হচ্ছিল, কোচ থমাস ফ্র্যাঙ্কের অধীনে টটেনহ্যাম অবশেষে ঘরের মাঠে কাঙ্ক্ষিত জয়ের স্বাদ পেতে যাচ্ছে।
কিন্তু ভাগ্য অন্য কিছু লিখে রেখেছিল। অতিরিক্ত সময়ের শেষ মুহূর্তে (৯৬') ব্রুনো ফার্নান্দেসের কর্নার থেকে দুর্দান্ত এক হেডে গোল করেন ম্যাথিয়াস ডি লাইট, যিনি রদ্রিগো বেনতানকুরকে হারিয়ে বল জালে পাঠান। এ ড্র দিযে ম্যানইউ নিশ্চিত করে অপরাজিত থাকালো পঞ্চম ম্যাচে। যদিও টানা দুটি ম্যাচ ড্র করলো তারা।
ম্যানইউ গোলরক্ষক সেনে ল্যামেন্স ছিলেন দুর্দান্ত। দ্বিতীয়ার্ধে ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো ও হোয়াও পালহিনহার শট ঠেকিয়ে দেন তিনি। অন্যদিকে, টটেনহ্যামের গোলরক্ষক ভিকারিও শেষ পর্যন্ত ডি লাইটের হেডে অসহায় ছিলেন।
ম্যাচের শেষে দুই দলই একটি পয়েন্ট ভাগ করে নেয়। এই ড্রয়ের ফলে রুবেন আমরিমের অধীনে ম্যানইউ ৫ ম্যাচ অপরাজিত ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, আর থমাস ফ্র্যাঙ্কের টটেনহ্যামকে আরও অপেক্ষা করতে হচ্ছে ঘরের মাঠে প্রিমিয়ার লিগের জয়ের জন্য। ১১ ম্যাচ শেষে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ম্যানইউ সপ্তম ও সমান পয়েন্ট নিয়ে টটেনহ্যাম তৃতীয়।
আইএইচএস/