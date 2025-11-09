শেষ মুহূর্তে আর্সেনালের পয়েন্ট কেড়ে নিল সান্ডারল্যান্ড

শেষ মুহূর্তে আর্সেনালের পয়েন্ট কেড়ে নিল সান্ডারল্যান্ড
২-১ গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ার অপেক্ষায় আর্সেনালের সমর্থকরা। রেফারি শেষ বাঁশি বাজাবে প্রায়, এমন অবস্থায় এসে সর্বনাশটা ঘটিয়ে দিলেন ব্রায়ান ব্রবি। ৯০+৪ মিনিটে তার করা এই গোলেই পয়েন্ট হারিয়ে বসলো আর্সেনাল। সান্দারল্যান্ডের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করে মাঠ ছেড়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শীর্ষে থাকা দলটি।
খেলার প্রথমার্ধে বেশ ছন্দহীন ছিল দুই দল। তবে ৩৬তম মিনিটে সাবেক আর্সেনাল একাডেমি খেলোয়াড় ড্যান ব্যালার্ড দারুণ এক ফিনিশিংয়ে সান্ডারল্যান্ডকে এগিয়ে দেন। তার এই গোলের সঙ্গে শেষ হয় আর্সেনালের টানা আট ম্যাচে ক্লিনশিট রাখার রেকর্ড।
দ্বিতীয়ার্ধে ফিরে এসে, ৫৪তম মিনিটে বুকায়ো সাকা গোল করে সমতা ফেরান। এরপর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় আর্সেনাল, একের পর এক আক্রমণে চাপ বাড়ায় স্বাগতিকদের ওপর। ৭৪তম মিনিটে লিয়ান্দ্রো ত্রোসার্ড দূরপাল্লার এক চমৎকার শটে আর্সেনালকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন।
তবে নাটকীয় সমাপ্তি বাকি ছিল। ম্যাচের যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে ব্যালার্ডের হেড থেকে বল পেয়ে ব্রবির পায়ের স্পর্শে বল জালে জড়ায়, আর সেই গোলেই সান্ডারল্যান্ড সমতায় ফেরে ম্যাচে, ২-২।
শেষ মুহূর্তে আর্সেনালের ক্যালাফিওরির শট দারুণভাবে বাঁচিয়ে দেন সান্ডারল্যান্ডের গোলরক্ষক রবিন রোফস, আর ব্যালার্ডও দারুণভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন গানারদের সামনে। শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট ভাগাভাগি করে মাঠ ছাড়ে দুই দল।
এই ড্রয়ে আর্সেনাল শীর্ষে থাকলেও তাদের টানা জয়ের ধারা থেমে যায়। অন্যদিকে দুর্দান্ত লড়াই করে লিগের অন্যতম সেরা দলের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এক পয়েন্ট তুলে নেয় সান্ডারল্যান্ড। ১১ ম্যাচে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই থাকলো গানাররা। সমান ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রইলো সান্ডারল্যান্ড।
আইএইচএস/