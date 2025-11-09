আবারও রোনালদোর গোল, শতভাগ জয় আল নাসরের

আবারও রোনালদোর গোল, শতভাগ জয় আল নাসরের
ইতিহাসে প্রথম ফুটবলার হিসেবে এক হাজার গোলের দিকে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। শনিবার রাতে সৌদি প্রো লিগে করলেন আরও এক গোল। নিওম এসসিকে ১-৩ গোলে হারিয়েছে রোনালদোর আল নাসর। এই জয়ে সৌদি প্রো লিগে ৮ ম্যাচে ৮ জয়ে পূর্ণ ২৪ পয়েন্ট নিয়ে সবার শীর্ষে রয়েছে আল নাসর।
আন্তর্জাতিক এবং ক্লাব মিলিয়ে এরই মধ্যে ৯৫৩ গোল করে ফেলেছেন সিআর সেভেন।
তাবুকের কিং খালিদ স্পোর্টস সিটিতে নিওম এসসির মুখোমুখি হয় আল নাসর। ম্যাচের প্রথমার্ধে গোল করতে পারেনি কোনো দলই। তবে দ্বিতীয়ার্ধে জ্বলে ওঠে রোনালদোর দল। ৪৭তম মিনিটে প্রথম গোল করেন অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েল।
৬৫তম মিনিটে পেনাল্টি পায় আল নাসর। স্পট কিক নিতে আসেন রোনালদো। অনায়াসেই নিওমের জালে জড়িয়ে যায় সেটি। তার আগেই অবশ্য ১০ জনের দলে পরিণত হয় নিওম। ৫৬তম মিনিটে লুসিয়ানো রদ্রিগেজ লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন।
৮৪ মিনিটে একটি গোল পরিশোধ করে নিওম। আহমেদ আবদু গোল করেন। ৮৬তম মিনিটে আরেক পর্তুগিজ তারকা হোয়াও ফেলিক্স গোল করে আল নাসরের জয় নিশ্চিত করেন।
আইএইচএস/