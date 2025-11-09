হামজা আসছেন সোমবার, ক্যাম্প শুরুর ১০ দিন পর ডাক পেলেন কিউবা
নেপাল ও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে বাংলাদেশ দলের সবচেয়ে বড় তারকা হামজা দেওয়ান চৌধুরী আসছেন সোমবার। ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ ও ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ।
এই দুই ম্যাচ সামনে রেখে বাংলাদেশ দলের ক্যাম্প শুরু হয়েছে ৩০ অক্টোবর। ক্যাম্প শুরুর এক সপ্তাহ পর বাফুফে খেলোয়াড় তালিকা প্রকাশ করে বিতর্কের জন্ম দেয়। এখন ১০ দিন পর কোচ ক্যাবরেরা আরো দুই ফুটবলার ডেকেছেন, যেখানে আছেন আলোচিত কিউবা মিচেল। ইংল্যান্ডের সান্ডারল্যান্ডের এই ফুটবলার যোগ দিয়েছেন বসুন্ধরা কিংসে। এর মধ্যে লাল-সবুজ জার্সিতে অভিষেক হয়েছে তার অনূর্ধ্ব-২৩ দলে।
আরেক তারকা ফুটবলার কানাডা প্রবাসী শামিত সোম ঠিক কবে ক্যাম্পে যোগ দেবেন, তা নিশ্চিত করতে পারেনি বাফুফে।
ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে এশিয়ান আরচারি চলমান থাকায় জাতীয় ফুটবল দলের অনুশীলন আজ থেকে বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনা হবে। আজ থেকে নতুন অধ্যায় শুরু হবে কিউবা মিচেলের, জাতীয় দলের অনুশীলনে যোগ দেবেন তিনি।
এআরবি/এমএমআর/জিকেএস