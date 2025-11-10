  2. খেলাধুলা

লেওয়ানডস্কির হ্যাটট্রিকে বার্সার জয়, রিয়ালের হোঁচট

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৩ এএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
লেওয়ানডস্কির হ্যাটট্রিকে বার্সার জয়, রিয়ালের হোঁচট

রবার্ট লেওয়ানডস্কির দুর্দান্ত হ্যাটট্রিকে সেল্টা ভিগোকে ৪-২ গোলে হারিয়ে লা লিগার শিরোপার দৌড়ে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করেছে বার্সেলোনা। রোববার রাতে বালাইদোস স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এই জয়ে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ব্যবধান কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র তিন পয়েন্টে।

ম্যাচের ১০ মিনিটেই পেনাল্টি থেকে গোল করে বার্সাকে এগিয়ে দেন পোলিশ তারকা লেওয়ানডস্কি। তবে আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। পরের মিনিটেই দ্রুত পাল্টা আক্রমণে গোল করে সমতায় ফেরান সেল্টা ডিফেন্ডার সার্জিও কারেইরা।

৩৭তম মিনিটে মার্কাস র‍্যাশফোর্ডের দারুণ থ্রু-পাস থেকে নিখুঁত ফিনিশিংয়ে আবারও গোল করেন লেওয়ানডস্কি, বার্সাকে এগিয়ে দেন ২-১ ব্যবধানে।

কিন্তু প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগেই আবারও আঘাত হানে সেল্টা ভিগো। ৪৩তম মিনিটে বোর্জা ইগলেসিয়াসের গোল ম্যাচে আবারও সমতা ফিরিয়ে আনে (২-২)।

প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমে মাঠ মাতান কিশোর প্রতিভা লামিনে ইয়ামাল। বক্সের বাইরে থেকে তার দুর্দান্ত শটে বল জালে জড়ায়। তার মৌসুমের চতুর্থ গোল এটি, আর বার্সা আবারও এগিয়ে যায় ৩-২ ব্যবধানে।

দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের গতি কিছুটা কমলেও ৭৩তম মিনিটে আবারও হাজির হন সেই লেওয়ানডস্কি। র‍্যাশফোর্ডের পাস থেকে নিজের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন তিনি, নিশ্চিত করেন বার্সেলোনার ৪-২ ব্যবধানের জয়।।

অন্যদিকে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদ রায়ো ভালেকানোর মাঠে গোলশূন্য ড্র করেছে। যে ম্যাচে লড়াই হয়েছে প্রায় সমানে সমানে। এমবাপে-ভিনিসিয়ুস-বেলিংহ্যামরা শত চেষ্টা করেও গোলমুখ খুলতে পারেননি।

এমএমআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।