গার্দিওলার হাজারতম ম্যাচে লিভারপুলকে উড়িয়ে দিলো ম্যানসিটি

প্রকাশিত: ০৯:১৮ এএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
ম্যানচেস্টার সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা তার কোচিং ক্যারিয়ারের ১,০০০তম ম্যাচে পেলেন এক দারুণ জয়। রোববার রাতে ইতিহাদ স্টেডিয়ামে পুরনো প্রতিপক্ষ লিভারপুলকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছে তার দল।

খেলার শুরু থেকেই বলের দখল ছিল সিটির নিয়ন্ত্রণে। লিভারপুলের রক্ষণভাগকে চাপে রেখে বারবার আক্রমণে গিয়েছে পেপ গার্দিওলার দল।

ম্যাচের ১২ মিনিটে জেরেমি ডোকুকে ফাউল করেন লিভারপুল গোলরক্ষক জর্জি মামারদাশভিলি। রেফারি পেনাল্টি দেন, কিন্তু আরলিং হালান্ডের শট দারুণভাবে রুখে দেন মামারদাশভিলি। তবে ৩০তম মিনিটে আর রক্ষা হয়নি। এবার মাথার দারুণ হেডে হালান্ড গোল করে সিটিকে এগিয়ে নেন (১-০)।

প্রথমার্ধের শেষদিকে ভার্জিল ফন ডাইক একবার জালে বল পাঠালেও অফসাইডের কারণে গোলটি বাতিল হয়। অ্যান্ড্রু রবার্টসন অফসাইড অবস্থায় সিটির গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোনারুম্মার দৃষ্টি বাধাগ্রস্ত করেছিলেন বলে রেফারির সিদ্ধান্তে গোলটি বৈধতা পায়নি।

এরপর বিরতির আগেই দুর্ভাগ্যবশত নিজের গায়ে লেগে বল জালে পাঠান ফন ডাইক। নিকো গনসালেসের দূরপাল্লার শট তার গায়ে লেগে দিক পরিবর্তন করে জালে প্রবেশ করলে সিটি ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায়।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে লিভারপুল কিছুটা আগ্রাসী হলেও, জেরেমি ডোকুর দারুণ এক গোলেই খেলা শেষ হয়ে যায় কার্যত। ৬৩ মিনিটে তার চমৎকার ফিনিশিংয়ে ব্যবধান দাঁড়ায় ৩-০।

শেষ মুহূর্তে কয়েকটি সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি লিভারপুল। ফলে নির্ভেজাল জয়ে তিন পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়ে ম্যানচেস্টার সিটি।

এই জয়ে সিটি প্রিমিয়ার লিগ টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে, অন্যদিকে হারের ফলে লিভারপুল নেমে গেছে অষ্টম স্থানে।

