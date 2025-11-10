লাজিওকে হারিয়ে শীর্ষে ফিরলো ইন্টার মিলান

লাজিওকে হারিয়ে শীর্ষে ফিরলো ইন্টার মিলান
ইতালিয়ান সিরিআর শীর্ষে উঠে এসেছে ইন্টার মিলান। রোববার ঘরের মাঠে লাজিওকে ২-০ গোলে হারিয়ে তালিকার প্রথম স্থানে উঠে যায় সিমোনে ইনজাগির দল।
ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যায় ইন্টার। মাত্র তিন মিনিটের মাথায় লাউতারো মার্টিনেজ দারুণ এক ফিনিশিংয়ে দলকে লিড এনে দেন। বক্সের ভেতরে বল পেয়ে অধিনায়ক ডান পায়ের বাইরের অংশ দিয়ে নিখুঁতভাবে বল পাঠান দূরের কোণে।
দ্বিতীয়ার্ধে ৬২ মিনিটে ইন্টার তাদের লিড দ্বিগুণ করে। ফেদেরিকো দিমারকোর নিচু ক্রস পেয়ে আনজে-ইওয়ান বনি সহজেই বল জালে জড়ান, তাতে উল্লাসে ফেটে পড়ে সান সিরো।
অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পিওতর জিলিনস্কির শটে গোল পাওয়া গেলেও, দিমারকোর হাত লাগার কারণে ভিএআর দেখে গোলটি বাতিল করেন রেফারি।
শেষ দিকে লাজিও ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করলেও সফল হয়নি। মারিও জিলার হেড পোস্টে লেগে ফিরে আসে, আর গোললাইন অতিক্রম করার আগেই গোলরক্ষক ইয়ান সমার বলটি ধরে ফেলেন।
এই জয়ে ইন্টার মিলানের পয়েন্ট এখন ২৪। সমান পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে এএস রোমা। তাদের পেছনে রয়েছে এসি মিলান ও নাপোলি (২২ পয়েন্ট), আর পঞ্চম স্থানে আছে বোলোনিয়া (২১ পয়েন্ট)।
এমএমআর/এএসএম