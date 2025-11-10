এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ
সাবেক চ্যাম্পিয়ন চীন ও স্বাগতিক থাইল্যান্ডের গ্রুপে বাংলাদেশ
আগামী এপ্রিলে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিতব্য এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ খেলবে ‘এ’ গ্রুপে। এই গ্রুপের অন্য তিনদল হচ্ছে সাবেক চ্যাম্পিয়ন চীন, স্বাগতিক থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম। সোমবার ব্যাংককে টুর্নামেন্টের ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১২টি দল তিন গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে। তিন গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলের সাথে তৃতীয় হওয়া সেরা দুই দল উঠবে কোয়ার্টার ফাইনালে। সেমিফাইনালে ওঠা চার দল পাবে অনূর্ধ্ব-২০ নারী বিশ্বকাপের টিকিট।
নারী ফুটবলে এবার ইতিহাস গড়ে এশিয়ান কাপে উঠেছে জাতীয় দল ও অনূর্ধ্ব-২০ দল। সিনিয়র এশিয়ান কাপ হবে মার্চে অস্ট্রেলিয়ায়। অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে ‘বি’ গ্রুপে আছে উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, উজবেকিস্তান ও জর্ডান। দুই কোরিয়া দুইবার করে এই ট্রফি ঘরে তুলেছে। ‘সি’ গ্রুপে আছে প্রতিযোগিতার রেকর্ড ছয়বারের চ্যাম্পিয়ন জাপান। তাদের সঙ্গী অস্ট্রেলিয়া, চাইনিজ তাইপে ও ভারত।
গ্রুপিং
গ্রুপ এ: বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, চীন ও ভিয়েতনাম।
গ্রুপ বি: উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, উজবেকিস্তান ও জর্ডান।
গ্রুপ সি: জাপান, অস্ট্রেলিয়া, চাইনিজ তাইপে ও ভারত।
