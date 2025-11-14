জুয়াকাণ্ডে নিষিদ্ধ তুরস্কের ১০২ ফুটবলার

জুয়াকাণ্ডে নিষিদ্ধ তুরস্কের ১০২ ফুটবলার
জুয়া কেলেঙ্কারির ঘটনায় তুরস্কের ১০২ জন ফুটবলারকে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করেছে দেশটির ফুটবল ফেডারেশন।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) তুরস্ক ফুটবল ফেডারেশন সুপার লিগের ২৫ জন এবং দ্বিতীয় স্তরের প্রথম বিভাগের ৭৭ জনকে ৪৫ থেকে এক বছরের মধ্যে বিভিন্ন মেয়াদে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
৪৫ দিনের জন্য গালাতাসারাই ও তুরস্ক জাতীয় ফুটবল দলের ডিফেন্ডার এরেন এলমালিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নয় মাসের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছেন তারই ক্লাব সতীর্থ তুরস্ক অনূর্ধ্ব–২১ সেন্টারব্যাক মেতেহান বালতাচিকে।
চলতি বছর গালাতাসারাইয়ে যোগ দেওয়া এলমালি এই সপ্তাহে ইন্সটাগ্রামে পোস্ট করে জানিয়েছেন – পাঁচ বছর আগে একটি ম্যাচে তিনি বাজি ধরেছিলেন যা নিজ দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল না।
জুয়াকাণ্ডের তদন্তে এখন পর্যন্ত হাজারের বেশি ফুটবলারকে তুরস্ক ফুটবল ফেডারেশন পেশাদার ফুটবল শৃঙ্খলা বোর্ডে পাঠিয়েছে। দুই সপ্তাহের জন্য স্থগিত করা হয়েছে তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরের লিগ। তবে চালু রাখা হয়েছে সুপার লিগ ও দ্বিতীয় স্তরের খেলা।
ফেডারেশন সভাপতি ইব্রাহিম হাজিয়সমানওগ্লু এই সপ্তাহে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি তুর্কি ফুটবলকে দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত করবেন।
তিনি বলেন, ‘আমরা ১৬ মাস আগে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি তুর্কি ফুটবলকে তার প্রাপ্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। তুর্কি ফুটবলকে কেলেঙ্কারি, অবক্ষয় ও দুর্নীতিগ্রস্ত সম্পর্ক থেকে রক্ষা করার লড়াইয়ে আমরা কোনো আপস করব না।’
