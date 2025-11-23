  2. খেলাধুলা

মৌসুমের প্রথম মোহামেডান-আবাহনী লড়াই কুমিল্লায়

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১০:০৮ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
নতুন নামে পেশাদার ফুটবলের শীর্ষ লিগ মাঠে গড়িয়েছে গত ২৬ সেপ্টেম্বর। বাংলাদেশ ফুটবল লিগ (বিএফএল) শুরুর পর দুইবার বিরতি গেছে। ২৭ সেপ্টেম্বর প্রথম রাউন্ড শেষ হওয়ার পর লিগ বন্ধ ছিল ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত। ১৯ ও ২০ অক্টোবর দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা শেষ হওয়ার পর লিগ আবার বিরতিতে যায় ২০ অক্টোবর থেকে। ৩৩দিন পর সোমবার আবার মাঠে ফিরছে বাংলাদেশ ফুটবল লিগের খেলা।

তৃতীয় রাউন্ডের প্রথম দিনেই বড় ম্যাচ। কুমিল্লায় মুখোমুখি হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান ও রানার্সআপ আবাহনী। ২০২৫-২৬ মৌসুমে এটাই হবে মোহামেডান-আবাহনীর প্রথম দেখা।

এবারের ঘরোয়া ফুটবলে দেশের দুই জনপ্রিয় দলেরই শুরুটা ভালো হয়নি। দুই ম্যাচ করে খেলে দুই দলেরই সংগ্রহ এক পয়েন্ট করে। মোহামেডান প্রথম ম্যাচে ফর্টিস এফসির কাছে হেরে দ্বিতীয় ম্যাচ ড্র করেছে পুলিশের বিপক্ষে। আবাহনী প্রথম ম্যাচে রহমতগঞ্জের বিপক্ষে ড্র করে দ্বিতীয় ম্যাচে ব্রাদার্সের কাছে হেরেছে।

সোমবার তৃতীয় রাউন্ডের প্রথম দিনে কিংস অ্যারেনায় ফর্টিস খেলবে পুলিশের বিপক্ষে এবং মানিকগঞ্জে কিংস খেলবে আরামবাগের বিপক্ষে ও মুন্সিগঞ্জে ব্রাদার্স খেলবে ইয়ংমেন্স ক্লাবের বিপক্ষে। মঙ্গলবার মুন্সিগঞ্জে রহমতগঞ্জ খেলবে পিডব্লিউডির বিপক্ষে।

