জোতার ভিডিওতে ভুল ছবি ক্ষমা চাইলো রিয়াল

জোতার ভিডিওতে ভুল ছবি ক্ষমা চাইলো রিয়াল
ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় গত জুলাইয়ে পরপারে পাড়ি জমান লিভারপুলের তারকা ফুটবলার দিয়োগো জোতা ও তার ভাই আন্দ্রে সিলভা। মৃত্যুর পর বিভিন্নভাবেই তাকে স্মরণ করা হয়েছে ফুটবল অঙ্গনে।
গতকাল (রবিবার) লিভারপুলের সাবেক এই খেলোয়াড়কে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে গিয়ে বিরাট ভুল করে বসেছে রিয়াল মাদ্রিদ। পরে অবশ্য ক্ষমাও চেয়েছে রিয়াল কর্তৃপক্ষ।
ভিডিওচিত্রের মাধ্যমে জোতাকে স্মরণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর সময় ভুল ফুটবলারের ছবি ব্যবহার করে সমালোচনার শিকার হয়েছে ক্লাবটি।
স্প্যানিশ ক্লাবটির বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রদর্শিত ভিডিওটিতে জোতার ছবির পাশে দেখা যায় এলচে ও পর্তুগালের ফরোয়ার্ড আন্দ্রে দা সিলভার ছবি।
মাদ্রিদ প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ বললেন, ‘প্রাতিষ্ঠানিক ভিডিওতে একটা ভুল ছিল। আমরা ক্ষমা চাচ্ছি। এটা ছিল একটা মানবিক ভুল।’
আইএন/জেআইএম