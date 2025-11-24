আবাহনীকে হারিয়ে প্রথম জয় মোহামেডানের

আবাহনীকে হারিয়ে প্রথম জয় মোহামেডানের
ফুটবল মৌসুমের প্রথম মুখোমুখিতে চির প্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনীকে হারিয়েছে মোহামেডান। সোমবার কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে মোহামেডান ৩-২ গোলে আকাশী-হলুদদের হারিয়ে চলতি লিগে প্রথম জয়ের মুখ দেখেছে।
প্রথমার্ধে মোহামেডান ২-০ ব্যবধানে এগিয়েছিল। তাদের হয়ে গোল করেছেন ঘানার এমানুয়েল কেকে, স্যামুয়েল বোয়েটেং ও রহিম উদ্দিন। আবাহনীর গোলদাতা পাপন সিং ও শেখ মোরসালিন।
২০ মিনিটে রহিম উদ্দিনের গোলে লিড নেয় মোহামেডান। ৩২ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন কেকে। ৫৮ মিনিটে বোয়েটেং গোল করলে বড় ব্যবধানে জয়ের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। তবে আবাহনী ঘুরে দাঁড়ানোর আভাস দিয়েছিল ৭৩ ও ৭৯ মিনিটে ২ গোলে করে। শেষ পর্যন্ত আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি।
প্রিমিয়ার ফুটবল লিগে ৭ সাক্ষাতে মোহামেডানের কাছে তিনবার হারলো আবাহনী। গত মৌসুমের দুই ম্যাচের একটি জিতেছিল মোহামেডান, একটি ম্যাচ ড্র হয়েছিল। ২০২২-২৩ মৌসুমে লিগের প্রথম ম্যাচে আবাহনী জিতেছিল মোহামেডানের বিপক্ষে। এরপর ৬ ম্যাচেও জয়ের মুখ দেখা হলো না আবাহনীর।
তিন ম্যাচ শেষে মোহামেডানের পয়েন্ট ৪। এক পয়েন্ট আবাহনীর। আগের দুই ম্যাচের একটি হেরে একটি ড্র করেছিল মতিঝিলের দলটি। আবাহনীর ফলও ছিল তাই।
