  2. খেলাধুলা

১০ জনের এভারটনের কাছে হার ইউনাইটেডের

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫২ এএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
১০ জনের এভারটনের কাছে হার ইউনাইটেডের

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের দায়িত্ব নেওয়ার এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর প্রথম ম্যাচে মাঠে নেমেই এভারটনের বিপক্ষে পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ পেলেন রুবেন আমোরিম।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) ওল্ড ট্রাফোর্ডে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে কিয়েরনান ডিউসবুরির গোলে ১০ জনের এভারটন ১-০ গোলে হারিয়েছে ম্যান ইউনাইটেডকে।

১৩ মিনিটে ইদ্রিসা গুয়েস লাল কার্ড দেখার পরও ২০১৩ সালের পর ওল্ড ট্রাফোর্ডে প্রথম জয়ের স্বাদ পেল এভারটন। ৩ পয়েন্ট আদায় করে থামাল ম্যানচেষ্টারের টানা পাঁচ ম্যাচের অপরাজেয় যাত্রা।

ব্রুনো ফার্নান্দেজের একটি শট দূরের পোস্টের বাইরে চলে যায়। সেখানে গুয়ে ও মাইকেল কিয়েনের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হলে সতীর্থের মুখে ঘুষি মেরে লাল কার্ড দেখেন গুয়ে।

ম্যাচের ১৬ মিনিটে ডেভিড মোয়ের দল লিড নেয় কিয়েরনান ডিউসবুরির প্রচেষ্টায়। বক্সের বাইরে থেকে বাঁকানো শটে জাল খুঁজে নেন তিনি।

ইউনাইটেড সমতায় ফিরতে চাপ বাড়ায়। প্রথমার্ধে আমাদ দিয়ালোর একটি প্রচেষ্টা জর্ডান পিকফোর্ড ফিরিয়ে দেন, আর বিরতির পর ব্রায়ান এমবেমোকে লম্বা হয়ে রুখে দেন ইংলিশ গোলকিপার।

দুটি দারুণ আক্রমণ করে ব্যর্থ হন জশুয়া জির্কজি। আন্তর্জাতিক বিরতির আগে টটেনহ্যামের বিরুদ্ধে ম্যাচের শেষ মুহূর্তে জয়সূচক গোলটি করেছিলেন তিনি। তবে এবার পাননি গোলের দেখা।

ইউনাইটেড অবশ্য যথেষ্ট সুযোগ তৈরি করেছিল ২৩টি শট নেয় তারা। এরপরও মাত্র ২টি শটের একটি লক্ষ্যে রেখে ম্যাচ জিতে নেয় এভারটন।

আইএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।