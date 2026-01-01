  2. খেলাধুলা

খালেদা জিয়াকে জয় উৎসর্গ করলো সিলেট

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক , সিলেট থেকে
প্রকাশিত: ০৮:৪০ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
খালেদা জিয়াকে জয় উৎসর্গ করলো সিলেট

বিপিএলে বৃহস্পতিবার দিনের প্রথম খেলায় ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে শ্বাসরুদ্ধকর জয় পেয়েছে সিলেট টাইটান্স। এই জয় দলটি উৎসর্গ করেছে সদ্য প্রয়াত বাংলাদেশের তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে।

গত ৩০ ডিসেম্বর ভোর ৬টায় মারা যান খালেদা জিয়া। তার মৃত্যুতে তিনদিনের জাতীয় শোক ঘোষণা করেছে অন্তবর্তীকালীন সরকার। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গতকাল খালেদা জিয়ার জন্য দোয়ার আয়োজন করা হয়। সেখানে ক্রিকেটার, কোচ, বিসিবি কর্তা, সাংবাদিকরাও অংশ নেন।

এর আগে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার দিনের প্রথম খেলায় ঢাকাকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে সিলেট। স্বাগতিকদের ১৭৩ রান তাড়ায় শেষ ১৬৭ রানে শেষ হয় ঢাকার ইনিংস।

এসকেডি/এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।