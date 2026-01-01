খালেদা জিয়াকে জয় উৎসর্গ করলো সিলেট

খালেদা জিয়াকে জয় উৎসর্গ করলো সিলেট
বিপিএলে বৃহস্পতিবার দিনের প্রথম খেলায় ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে শ্বাসরুদ্ধকর জয় পেয়েছে সিলেট টাইটান্স। এই জয় দলটি উৎসর্গ করেছে সদ্য প্রয়াত বাংলাদেশের তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে।
গত ৩০ ডিসেম্বর ভোর ৬টায় মারা যান খালেদা জিয়া। তার মৃত্যুতে তিনদিনের জাতীয় শোক ঘোষণা করেছে অন্তবর্তীকালীন সরকার। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গতকাল খালেদা জিয়ার জন্য দোয়ার আয়োজন করা হয়। সেখানে ক্রিকেটার, কোচ, বিসিবি কর্তা, সাংবাদিকরাও অংশ নেন।
এর আগে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার দিনের প্রথম খেলায় ঢাকাকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে সিলেট। স্বাগতিকদের ১৭৩ রান তাড়ায় শেষ ১৬৭ রানে শেষ হয় ঢাকার ইনিংস।
এসকেডি/এমএমআর