চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
শেষ ষোলোতে বার্সেলোনা
গোল হজম করে হতাশাজনক প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধে পাওয়া চার গোলে কোপেনহেগেনকে ৪-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোতে জায়গা করে নিয়েছে বার্সেলোনা।
দ্বিতীয়ার্ধে রবার্ট লেভানদোভস্কি, লামিনে ইয়ামাল, রাফিনহা ও মার্কাস রাশফোর্ডের গোলের সুবাদে স্বস্তিদায়ক জয় পায় হান্সি ফ্লিকের দল।
খেলার শুরুতেই এগিয়ে যায় কোপেনহেগেন। মোহাম্মদ এলইয়েনুসির সরাসরি থ্রু-পাস একেবারে একা পেয়ে ঠান্ডা মাথায় সাইড-ফুটে জালে পাঠান। চতুর্থ মিনিটে পিছিয়ে পড়ে বার্সেলোনা।
গোল হজমের পর ধীরেধীরে চাপ বাড়াতে থাকে বার্সেলোনা। তবে কিছুই কাজে আসেনি। একাধিক সুযোগ হাতছাড়া হয় গোলের। ৭৫ শতাংশ বল দখলে রেখেও পিছিয়ে থেকেই শেষ হয় হতাশার প্রথমার্ধ।
দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর পরই সমতায় ফেরার পথ খোলেন ইয়ামাল। দানি ওলমোর দৃষ্টিনন্দন পাসে প্রতিপক্ষের বাম দিক ভেদ করে এগিয়ে যান স্প্যানিশ বিস্ময়বালক। নিজে শট না নিয়ে বাঁ পায়ের বাইরের অংশ দিয়ে নিখুঁত পাস বাড়ান লেভানদোভস্কির জন্য। ৪৮ মিনিটে সমতায় ফেরে বার্সা।
সমতা ফেরানোর পর পুরো ম্যাচ নিজের নিয়ন্ত্রণে নেন ইয়ামাল। ৬০ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে তার নেওয়া কার্লিং শট ডিফ্লেকশনে কোটারস্কির মাথার ওপর দিয়ে জালে ঢুকে যায়।
৬৯ মিনিটে ইয়ামালের ক্রস বুকে নিতে গিয়ে কোপেনহেগেন ডিফেন্ডারের ফাউলের শিকার হন লেভানদোভস্কি। ফলে পেনাল্টি থেকে গোল করে ব্যবধান বাড়ান রাফিনহা।
বদলি হিসেবে নামা মার্কাস রাশফোর্ড ম্যাচের শেষ দিকে চতুর্থ গোলটি করেন। তার নেওয়া ফ্রি-কিক কোটারস্কিকে চমকে দিয়ে নিকট পোস্ট দিয়ে জালে জড়ায়।
শেষদিকে কোপেনহেগেন আরেকটি গোল করলেও গ্যাব্রিয়েল পেরেইরার হেডারটি অফসাইডে থাকা পান্তেলিস খাতজিদিয়াকোসের হস্তক্ষেপের কারণে বাতিল হয়।
লিগ পর্ব শেষ করে পঞ্চম স্থানে রয়েছে বার্সেলোনা, ফলে সরাসরি শেষ ষোলোতে উঠেছে তারা।
