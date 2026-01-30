অর্পিতাদের উদ্বুদ্ধ করতে পোখারায় কিরণ

অর্পিতাদের উদ্বুদ্ধ করতে পোখারায় কিরণ
সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে বাংলাদেশের মেয়েরা এখন নেপালের পোখারায়। শনিবার হিমালয়ের দেশটির এ শহরে শুরু হবে দক্ষিণ এশিয়ার মেয়েদের বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতা। অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান ও স্বাগতিক নেপাল। প্রথম দিনই বাংলাদেশের মেয়েরা খেলতে নামবে ভুটানের বিপক্ষে। স্থানীয় সময় দুপুর ১২ টায় শুরু হবে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচটি।
দুই দিন আগে দল নিয়ে প্রধান কোচ পিটার বাটলার নেপাল গেলেও শুক্রবারই প্রথম অনুশীলন করতে পেরেছেন। ফ্লাইট বিড়ম্বনায় কাঠমান্ডু থেকে পোখারায় যেতে বিলম্ব হওয়ায় গতকাল অনুশীলন সম্ভব হয়নি।
শুক্রবার টুর্নামেন্টপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে চার দেশের কোচ খেলোয়াড়রা তাদের প্রস্তুতি ও লক্ষ্যের কথা বলেছেন। বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার বলেছেন, এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের লক্ষ্য ট্রফির চেয়ে খেলোয়াড় তৈরির দিকে বেশি। কোচ আশা করছেন, এখান থেকে আগামীর কিছু খেলোয়াড় বেড়িয়ে আসবে।
দলের অধিনায়ক অর্পিতা বিশ্বাস প্রত্যাশা করছেন ফাইনাল খেলার। এই টুর্নামেনেন্টের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বাংরাদেশ ও ভারত। ২০২৪ সালে ঢাকায় হওয়া টুর্নামেন্টের নাটকীয় ফাইনালের পর দুই দলকে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করেছিল সাফ।
অর্পিতাদের অনুপ্রেরণা দিতে এবং উদ্বুদ্ধ করতে পোখারায় গেছেন বাফুফের নির্বাহী কমিটির সদস্য ও নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণ। তিনি শুক্রবার মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং শিরোপা ধরে রাখতে নিজেদের সেরাটা খেলতে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।
আইএন