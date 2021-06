সংবাদ সম্মেলনে কোকের বোতল সরিয়ে দিলেন রোনালদো (ভিডিও)

চ্যাম্পিয়নদের ইউরো মিশন শুরু হচ্ছে আজ। হাঙ্গেরির মুখোমুখি হচ্ছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পর্তুগাল। তার আগে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হন দলটির কোচ ফার্নান্দো সান্তোস ও তারকা ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো।

কিন্তু চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ মেজাজটা যেন বিগড়ে যায় রোনালদোর। সামনে থাকা দুটি কোকা-কোলার বোতল সরিয়ে নেন ভীষণ বিরক্তিভরা চেহারা নিয়ে। সামনে থাকা পানির বোতল নিয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘পানি খান।’

কোকা-কোলা ইউরোর অফিসিয়াল স্পন্সর। নিজেদের প্রচারের জন্যই সংবাদ সম্মেলন টেবিলে তারা কোমল পানীয়ের বোতল রাখে। কিন্তু রোনালদোর সেটি পছন্দ হয়নি, চোখে পড়তেই সরিয়ে নেন এক নিমিষে।

কি কারণে রোনালদোর এমন আচরণ, সেটি অবশ্য বোঝাই যাচ্ছে। ৩৬ বছর বয়সেও ভীষণ ফিটনেস সচেতন পর্তুগিজ যুবরাজ। তাই কোমল পানীয় বা চিপসজাতীয় খাবার একদমই মানতে পারেন না পাঁচবারের বর্ষসেরা ফুটবলার।

একবার সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, কোমল পানীয়-চিপসজাতীয় খাবার পছন্দ করে বলে ছেলেকে বেশ বকাঝকাও করেন তিনি। শরীরের জন্য এগুলো ভালো কিছু নয়, বারবার নিজের সন্তানদের সেই কথাই বোঝান সিআরসেভেন।

বাবা হয়ে যিনি সন্তানদের এসব খেতে বারণ করেন, তিনি নিজে কি করে সেটা চোখের সামনে সহ্য করবেন? রোনালদোর আচরণ দেখে অনেকে অবাক হলেও পরে ব্যাপারটা বুঝতে কষ্ট হয়নি কারও।

Cristiano Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water!



