সৌদি লিগে অভিষেক হলো রোনালদোর, তবে গোল পেলেন না

ক্যারিয়ারের একেবারে শেষ পর্যায়ে ইউরোপ ছেড়ে এশিয়ায় খেলতে এলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো; কিন্তু নিষেধাজ্ঞার কারণে ম্যাঠে নামা হচ্ছিল না তার। যদিও এরই মধ্যে একটি ম্যাচ খেলেছেন এবং দুর্দান্ত দুটি গোল করে সবারই নজর কেড়ে নিয়েছেন সিআর সেভেন। সেই ম্যাচটি ছিল মেসি, নেইমার এমবাপেদের পিএসজির বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ। তাও আল হিলাল এবং আল নাসরের যৌথ একাদশের হয়ে।

২ ম্যাচের নিষেধাজ্ঞার পর অবশেষে সৌদি প্রো লিগে মাঠে নামার সুযোগ পেলেন পর্তুগিজ সুপারস্টার। রোববার রাতে ক্লাবের জার্সিতে আল নাসরের হয়ে সৌদি লিগে অভিষেক হয়ে গেলো ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর। খেলেছেন মারসুল পার্কে আল ইত্তিফানের বিপক্ষে। দর্শক উপস্থিতি ছিল প্রায় ২৩ হাজার।

তবে অভিষেক ম্যাচে দুর্দান্ত খেলেও গোল পেলেন না রোনালদো। যদিও তার দল আল ইত্তিফাকের বিপক্ষে জিতেছে ১-০ গোলের ব্যবধানে। ম্যাচের প্রথমার্ধেই ব্রাজিলিয়ান অ্যান্ডারসন তালিসকার দারুণ এক হেডে জয় নিশ্চিত করে আল নাসর। এই জয়ে রিয়াদের নগর প্রতিদ্বন্দ্বী আল হিলালের চেয়ে এক পয়েন্ট এগিয়ে থেকে শীর্ষে উঠে গেছে রোনালদোর ক্লাব।

ইউরোপের নামকরা অনেক ক্লাবে খেললেও কখনো নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড ওঠেনি রোনালদোর হাতে। জাতীয় দল পর্তুগালের নেতৃত্ব দিলেও কখনো কোনো ঘরোয়া লিগের ম্যাচে নেতৃত্ব দেননি সিআর সেভেন। এই প্রথম কোনো লিগের ম্যাচে দলের নেতৃত্ব দিলেন তিনি। আল নাসর অভিষেকেই নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড পরিয়ে দেন পর্তুগিজ তারকাকে।

৩১ মিনিটে অ্যান্ডারসন তালিসকা যে হেডে গোলটি করেছিলেন, সেটি হতে পারতো রোনালদোরও। বক্সের সামনে থেকে দারুণ এক ক্রসে ভেসে আসা বলে লাফিয়ে উঠে মাথা ছোঁয়ানোর চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু বল তার মাথার নাগাল পায়নি। পেছনে থাকা তালিসকা সে সুযোগে হেড করে বল জড়িয়ে দেন আল ইত্তিফাকের জালে।

এরপর একটি ফ্রি কিক পেয়েছিলো আল নাসর। একেবারে বক্সের সামনে থাকা সেই ফ্রি-কিক থেকে গোল মিস করেন সিআর সেভেন। তার শটটি চলে যায় পোস্টের আলতো ওপর দিয়ে।

First game, first win - well done guys Thanks to all the fans for incredible support. pic.twitter.com/vmgwE8TgVo