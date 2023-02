রোনালদোর আসায় আরও কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছি: আল নাসর ফুটবলার

ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো আসার পর সৌদি ক্লাব আল নাসরে অন্য ফুটবলারদের কাজ আরও কঠিন হয়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির এক ফুটবলার।

আল নাসরে রোনালদোর সতীর্থ ব্রাজিলীয় গুস্তাভো সংবাদমাধ্যম আরটি অ্যারাবিকের কাছে এমন চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন। গুস্তাভো বলেছেন, ‘রোনালদোর জন্য প্রতিপক্ষ দলগুলো আরও উজ্জীবিত হয়ে খেলছে। আমাদের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে দারুণ প্রস্তুতি নিচ্ছে। খেলতে নেমে নিজেদের দু’ইশ শতাংশ উজাড় করে দিচ্ছে। এর ফলে আমাদের কাজ আরও কঠিন হচ্ছে।’

সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরে সই করার পর থেকেই রোনালদোকে নিয়ে আলোচনা। আল নাসরে এখনও নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেননি সিআর সেভেন। তিন ম্যাচ পর গিয়ে প্রথম গোলের দেখা পেয়েছেন তিনি। আল ফাতেহ-এর বিরুদ্ধে সৌদি প্রো লিগে গোল করে তিনি।

