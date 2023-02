আরও একটি হ্যাটট্রিক রোনালদোর, শীর্ষে আল নাসর

আবারও হ্যাটট্রিক করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। সৌদি প্রো লিগে আল নাসরের হয়ে শুরুর দিকে নিজেকে মেলে ধরতে পারছিলেন না। কিন্তু ধীরে ধীরে নিজের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন পর্তুগিজ সুপারস্টার। এ নিয়ে দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক করে ফেললেন তিনি। তার হ্যাটট্রিকে দামাককে হারানোই নয় শুধু, আল নাসরও উঠে এসেছে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে।

ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে দলে নেয়ার আগ পর্যন্ত লিগ জয়ের দৌড়ে থাকলেও শীর্ষ স্থানে ছিল না তারা। শনিবার দামাককে হারিয়ে লিগ শীর্ষে উঠে এল আল নাসর ক্লাব। ১৮ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট এখন ৪৩।

সব মিলিয়ে সৌদি লিগে মোট ৮ গোল করে ফেললেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। এর মধ্যে আবার রয়েছে দু’টি হ্যাটট্রিক। শনিবার দামাকের বিপক্ষে প্রথম গোলটি রোনালদো করেন পেনাল্টি থেকে। দামাকের অধিনায়ক ইব্রাহিম আল নাখলি বক্সের মধ্যে হাত দিয়ে বল ধরে ফেলার ফলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। ১৮ মিনিটে সেই স্পট কিক থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন পর্তুগিজ সুপারস্টার।

