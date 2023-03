‘মেসি এর চেয়ে অনেক ভালো’ বলে সমর্থকের টিপ্পনী, জবাব রোনালদোর

বর্তমান প্রজন্মের সেরা ফুটবলার কে? লিওনেল মেসির সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর লড়াইটা জিইয়ে আছে যুগ ধরেই। সৌদি প্রো লিগে গিয়েও ‘মেসির যন্ত্রণা’ থেকে রেহাই পেলেন না পর্তুগিজ যুবরাজ।

শুক্রবার তলানির দল আল বাতিনের বিপক্ষে ৯২ মিনিট পর্যন্ত ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে ছিল রোনালদোর আল নাসর। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখেছে তারা। জিতেছে ৩-১ ব্যবধানে। তবে রোনালদো গোল পাননি।

এই ম্যাচের পর ড্রেসিংরুমে ফেরার পথে টানেলে এক কিশোর সমর্থক রোনালদোকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘মেসি এর চেয়ে অনেক ভালো।’

Bro is pissed after 3-1 win never a team player pic.twitter.com/vf4CTZFqnB