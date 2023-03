৩৮ গজ দূর থেকে ফ্রি-কিকে দুর্দান্ত গোল রোনালদোর (ভিডিও)

সৌদি আরবে এসে ফুটবল খেলা শুরুর পর নিজের ক্লাব আল নাসরের ঘরের মাঠে গোলই পাচ্ছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। একের পর এক ম্যাচ গোলহীন থাকার পর অবশেষে নিজেদের মাঠে গোল করতে সক্ষম হলেন সিআর সেভেন। তাও যেন-তেনভাবে নয়, রীতিমত দুর্দান্ত এক ফ্রি-কিক থেকে।

প্রায় ৩৮ গজ দূর থেকে নেয়া এক ফ্রি-কিকে সোজা প্রতিপক্ষ আবহার বিপক্ষে এই গোলটি করেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। শুধু নিজেদের মাঠেই নয়, গত তিন ম্যাচেই আল নাসরের হয়ে গোল পাচ্ছিলেন না তিনি। অবশেষে সৌদি প্রো লিগে শনিবার রাতে সেই গোলখরা কাটালেন তিনি।

শুধু রোনালদোর ফ্রি-কিকই নয়, জয়ও পেয়েছে তার ক্লাব আল নাসর। আবহার বিপক্ষে ম্যাচ শেষে ২-১ ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে তারা।

ঘরের মাঠে আবহার বিপক্ষে ম্যাচের ২৬ মিনিটেই পিছিয়ে পড়ে আল নাসর। ১-০ গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় আবহা। ম্যাচে ফিরতে ৭৮ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় নাসরকে। এ সময় দুর্দান্ত ফ্রি-কিকে গোলে নাসরকে সমতায় ফেরান রোনালদো। ক্যারিয়ারে এটা তার ৫৯তম ফ্রি-কিক থেকে করা গোল। রোনালদোর গোলের দুই মিনিট পর ১০ জনের দলে পরিণত হয় আবহা।

Cristiano Ronaldo from 35+ yards out, rolling back the years, what a free-kick pic.twitter.com/lqXYR6Ncyd