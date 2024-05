এবার জনপ্রিয় ভিডিও গেমসে দেখা যাবে হালান্ডকে

জাতীয় দল কিংবা ক্লাব, ফুটবলের মাঠে নামলেই যেন আর্লিং হালান্ড হয়ে উঠেন দুরন্ত-দুর্দমনীয়। প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটির দীর্ঘদেহী এই নরওয়েজিয়ান তরুণ এবার ফুটবল মাঠের বাইরে পা রাখছেন ভিন্ন জগতে।

এবার জনপ্রিয় ভিডিও গেম ‘ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যান্স’ এর বিশেষ চরিত্রে দেখা যাবে হালান্ডকে। এই গেমসে ম্যানসিটির এই ফুটবলার থাকবেন ‘বার্বারিয়ান কিং’ চরিত্রে। গত বুধবার গেমস ডেভেলপার সুপারসেল এই তথ্য জানিয়েছে।

‘ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যান্স’ এমন একটি ভিডিও গেম, যা বাস্তব মানুষদের চরিত্রের ভিত্তিতে করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত গেমটি ২ মিলিয়নেরও বেশিবার ডাউনলোড করা হয়েছে মোবাইল ফোনে। গেমটি যখন রিলিজ হয়েছিল, তখন হালান্ডের বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর। এরপর থেকেই মোবাইল ভিডিও গেমটির ভক্ত ছিলেন তিনি।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে গেমটির একটি ট্রেলার প্রকাশ করেন হালান্ড। যে দেখা যায়, গেমটিতে প্রথমে তিনি বাস্তব চরিত্রের একটি চরিত্র। পরক্ষণেই অ্যানিমেটেড গেমের জগতে প্রবেশ করেন তিনি।

From the pitch to the battlefield! I’m the new Barbarian King in @clashofclans #ClashwithHaaland pic.twitter.com/6O9QacpnOi