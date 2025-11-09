ঢাকায় পাকিস্তান হকি দল
বিশ্বকাপ হকির বাছাইয়ে খেলার যোগ্যতা অর্জনের জন্য তিন ম্যাচের সিরিজ খেলতে ঢাকায় এসেছে পাকিস্তান জাতীয় হকি দল। হকি ফেডারেশনের (পিএইচএফ) সাথে মতবিরোধে কোচ তাহির জামান দলের সঙ্গে আসেননি।
তাহির জামানের অনুপস্থিতিতে, মোহাম্মদ উসমান বাংলাদেশ সফরের জন্য প্রধান কোচ এবং ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করবেন।
আগামী ১৩, ১৪ ও ১৬ নভেম্বর মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে তিন ম্যাচের প্লে-অফ সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ-পাকিস্তান। সিরিজজয়ী দল খেলার সুযোগ পাবে বিশ্বকাপের বাছাই খেলার।
এশিয়া কাপে ষষ্ঠ হওয়ার কারণে বাংলাদেশকে খেলতে হচ্ছে এই প্লে-অফ সিরিজ। পাকিস্তান অংশ নেয়নি ভারতে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে। তবে আন্তর্জাতিক হকির আকস্মিক নিয়মে খেলার সুযোগ পাচ্ছে পকিস্তান। পাকিস্তান র্যাকিংয়ে এগিয়ে থাকায় এ সুযোগ পাচ্ছে বলে জানিয়েছে হকির অভিভাবক সংস্থাটি।
আরআই/এমএমআর