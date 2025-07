মেসির মিয়ামির সঙ্গে কত বছরের চুক্তি করলেন ডি পল?

অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ থেকে লিওেনেল মেসির ক্লাব ইন্টার মিয়ামিতে নাম লেখাবেন রদ্রিগো ডি পল- বেশ কিছুদিন ধরেই এই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। অবশেষে সেই গুঞ্জন সত্যি হলো। মিয়ামিতে নাম লিখলেন মেসির আর্জেন্টাইন সতীর্থ। আর্জেন্টিনা দলে যাকে মেসির ‘দেহরক্ষী’ বলে অভিহিত করা হয়। ইন্টার মিয়ামি তার নাম দিয়েছে, ‘দ্য ইঞ্জিন’।

স্প্যানিশ ক্লাব অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদে খেলতেন। সেখান থেকে স্থায়ীভাবে কিন্তু ইন্টার মিয়ামিতে যোগ দেননি ডি পল। গেছেন ধারে। তবে, এমএলএসের (মেজর লিগ সকার) ক্লাবটিতে ধারে গেলেও, চার বছরের চুক্তি করেছেন তিনি।

২০২৯ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত (২০২৮ সালের এমএলএসের লিগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত) ইন্টার মিয়ামিতে থাকবেন ডি পল। তবে, ইন্টার মিয়ামি চাইলে তাকে স্থায়ীভাবে কিনে নিতেও পারে। সে ক্ষেত্রে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে নির্ধারিত ট্রান্সফার ফি কিংবা ‘বাই আউট ক্লজ’ পরিশোধ করতে হবে।

রদ্রিগো ডি পলের সঙ্গে চুক্তি সাক্ষর করে ইন্টার মিয়ামি তাদের এক্স-হ্যান্ডলে একটি বার্তা পোস্ট করে লিখেছে, ‘ইঞ্জিন স্টার্ট হয়ে গেছে।’

The engine is on pic.twitter.com/NJMq14Kra6