পাখি ডিম পাড়ায় স্টেডিয়াম এক মাস বন্ধ ঘোষণা

পাখি ডিম পাড়ায় স্টেডিয়াম এক মাস বন্ধ ঘোষণা
অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। একটি পাখির জন্য অস্ট্রেলিয়ায় পুরো একটি স্টেডিয়ামকে এক মাসের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। মাঠের মাঝেই বাসা বেধে ডিম পেড়েছে প্লোভার পাখি। এটা দেখে জেরাবম্বেরা রিজিওনাল স্পোর্টস কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ এক মাসের জন্য স্টেডিয়ামটিকে বন্ধ ঘোষণা করেন। কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ডিম না ফোটার আগে পর্যন্ত স্টেডিয়ামে কোনো খেলা বা ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে না।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইল জানিয়েছে, গত সপ্তাহে ক্যানবেরা থেকে ২০ মিনিট দূরত্বের জেরাবম্বেরা রিজিওনাল স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ফুটবল খেলতে গিয়ে খেলোয়াড়রা দেখতে পান, মাঠের একদম মাঝখানে একটি প্লোভার পাখি ডিম দিয়েছে। ফলে তাদের ম্যাচ সরিয়ে নেওয়া হয় পাশের আরেকটি মাঠে।
প্লোভার পাখির ভিন্ন একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তারা সাধারণত বাচ্চা জন্ম দেওয়ার পর অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং ভয়ানকভাবে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। এ সময় তারা ডানা ঝাপটে, তীব্র শব্দ করে এবং ঝাঁপিয়ে পড়ে বাসার কাছ থেকে অনধিকার প্রবেশকারীদের দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে।
স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পাখির বাসাটি বিরক্ত হলে ডিম নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনের প্রতি সম্মান দেখিয়ে আগামী এক মাস স্টেডিয়ামে দর্শক প্রবেশ ও খেলা স্থগিত রাখা হবে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে কাউন্সিল বলেছে, ‘আমাদের দেশি প্রজাতিগুলো রক্ষায় সক্রিয় হতে হবে। ডিম সরানো প্রয়োজন হলে বিশেষজ্ঞদের আনতে হবে এবং অনুমতি নিতে হবে।’
এদিকে, স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমীরা বিষয়টিকে যেমন অবাক হয়ে দেখছেন, তেমনি অনেকেই প্রশংসাও করছেন। তাদের ভাষ্য, ‘খেলার আনন্দ তো প্রতি বছরই পাওয়া যায়, কিন্তু জীবনের জন্ম সুরক্ষিত করাই আসল দায়িত্ব।’
প্রকৃতির প্রতি এই সম্মানজনক সিদ্ধান্ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। অনেকেই মন্তব্য করেছেন, ‘এক মাস খেলা বন্ধ থাকুক, তবে একটি নতুন প্রাণ নিরাপদে পৃথিবীতে আসুক।’
আইএইচএস/জিকেএস