নারী কাবাডি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশে!
নারী কাবাডি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় আসর হওয়ার কথা ছিল আগস্টের ৩ থেকে ১০ আগস্ট ভারতের হায়দরাবাদে। বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন যেদিন দল ঘোষণা করেছিল ২৬ জুলাই, ওই দিনই বিশ্বকাপ স্থগিত হওয়ার খবর আসে।
স্থগিত হওয়া নারী কাবাডি বিশ্বকাপ এখন বাংলাদেশে হতে পারে। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক কাবাডি ফেডারেশন থেকে সবুজ সংকেত পেয়েছে। এ মাসে বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য কাবাডি ফেডারেশন সরকারের কাছে আবেদন করেছে।
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বিদায়ী নির্বাহী পরিচালক মো. আমিনুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, ‘বিশ্বকাপ আয়োজনের সরকারি অনুমতির জন্য কাবাডি ফেডারেশন আমাদের কাছে যে আবেদন করেছিল সেটা আমরা পাঠিয়েছিলাম যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে। ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সেই আবেদন পাঠিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়ে। এখন অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে বাংলাদেশে বিশ্বকাপ কাবাডি হবে কিনা।’
১৪ টি দেশের অংশ নেওয়ার কথা ছিল এই বিশ্বকাপে। এর মধ্যে পাকিস্তান ছিল না। এখন ভেন্যু যদি বাংলাদেশে হয় তাহলে আন্তর্জাতিক কাাবডি ফেডারেশন দল পরিবর্তন করে পাকিস্তানকে অন্তর্ভূক্ত করতে পারে।
আরআই/আইএইচএস/