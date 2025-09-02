ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থার নতুন অ্যাডহক কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থার নতুন অ্যাডহক কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ অনুমোদিত ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থার নতুন অ্যাডহক কমিটির পরিচিতি ও প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার সকালে ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থার আহ্বায়ক ঢাকার জেলা প্রশাসক তানভীর আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম সভা। অ্যাডহক কমিটির অন্যতম সদস্য সাথিরা জাকির জেসি বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডস টি-টোয়েন্টি সিরিজের খেলা পরিচালনার দায়িত্ব পালনের জন্য সিলেটে অবস্থান করছেন। তাই তার পক্ষে সভায় উপস্থিত থাকা সম্ভব হয়নি।
এছাড়া ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব ও ঢাকা জেলার ক্রীড়া কর্মকর্তা সুমন কুমার মিত্রসহ অ্যাডহক কমিটির অপর সাত সদস্য আনিসুর রহমান, জাভেদ ওমর বেলিম, ইউসুফ আলী, তারেক আহমেদ আদেল, আরিফুর রহমান বাবু ও ফারদিন হাসান অন্তন উপস্থিত ছিলেন।
প্রথম সভায় ঢাকা জেলা ও সকল উপজেলায় ক্রীড়া কার্যক্রম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে উপজেলা পর্যায়ে বালক-বালিকাদের নিয়ে স্কুল কাবাডি আয়োজনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।
পাশাপাশি ঢাকা মহানগর এবং ঢাকা জেলার সকল উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বালক ও বালিকা ভলিবল প্রতিযোগিতা আয়োজনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে।
পাশাপাশি মঙ্গলবারের সভায় ঢাকা জেলার একটি নিজস্ব মাঠ এবং একটি ইনডোর স্টেডিয়ামের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও আলোচনা হয়। অদূর ভবিষ্যতে ঢাকা জেলার উদ্যোগে একটি খেলার মাঠ ও ইনডোর কমপ্লেক্স তৈরির পরিকল্পনার নেয়া হয়েছে।
