টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ
সংযুক্ত আরব আমিরাত-পাকিস্তান
সরাসরি, রাত ৯টা
টি স্পোর্টস
ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা, ২য় ওয়ানডে
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬টা
সনি স্পোর্টস ৫
ফুটবল
ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাই
স্লোভাকিয়া-জার্মানি
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মিনিট
টেন ১
বুলগেরিয়া-স্পেন
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মিনিট
টেন ২
নেদারল্যান্ডস-পোল্যান্ড
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মিনিট
টেন ৩
লিচেনস্টেইন-বেলজিয়াম
সরাসরি, রাত ১২-৪৫ মিনিট
সনি লিভ
টেনিস
ইউএস ওপেন
পুরুষ দ্বৈত সেমিফাইনাল
সরাসরি, রাত ১০টা
স্টার স্পোর্টস ১, ২, সিলেক্ট ১
মেয়েদের একক সেমিফাইনাল
সরাসরি, আগামীকাল ভোর ৫টা
স্টার স্পোর্টস ১, ২, সিলেক্ট ১
এশিয়া কাপ হকি
বাংলাদেশ-কাজাখস্তান
সরাসরি, বেলা ৩টা
সনি স্পোর্টস ১
দক্ষিণ কোরিয়া-চীন
সরাসরি, বিকেল ৫-৩০ মি.
সনি স্পোর্টস ১
ভারত-মালয়েশিয়া
সরাসরি, রাত ৮টা
সনি স্পোর্টস ১
আইএইচএস/এএসএম