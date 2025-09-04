  2. খেলাধুলা

প্রকাশিত: ১১:২৩ এএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নিউইয়র্কে চলমান ইউএস ওপেনে পুরুষ ও নারী এককে রোমাঞ্চকর ম্যাচের পর সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন নোভাক জোকোভিচ ও আরিনা সাবালেঙ্কা।

কোয়ার্টার ফাইনালে আমেরিকার টেলর ফ্রিট্‌জকে ৬-৩, ৭-৫, ৩-৬, ৬-৪ সেটে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠেন সার্বিয়ার তারকা জোকোভিচ। যা তার ক্যারিয়ারের ৫৩তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম সেমিফাইনাল এবং ১৪তম ইউএস ওপেন সেমিফাইনাল, যে রেকর্ড নিয়ে কেবল জিমি কোনর্স আছেন তার পাশে। এ বছর সব গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনালে জায়গা করে নেওয়ার কীর্তি গড়লেন জোকার, যা ক্যারিয়ারে সপ্তমবার।

শুক্রবার সেমিফাইনালে জোকোভিচ মুখোমুখি হবেন কার্লোস আলকারাজের, যিনি এই টুর্নামেন্টে এখনও একটিও সেট হারেননি। মুখোমুখি লড়াইয়ে জোকোভিচ ৫-৩ ব্যবধানে এগিয়ে আছেন এবং শেষ দুই ম্যাচেই জিতেছেন।

ব্যক্তিগত আবেগও ছুঁয়ে গেল টেনিস সম্রাটকে। মেয়ের জন্মদিনের উপহার হিসাবে কোর্টেই নেচে উদ্‌যাপন করেন তিনি। পরে জানালেন, ‘মেয়ে আমাকে নাচ শিখিয়েছে, ওর জন্য ছোট্ট একটি উপহার দিলাম।’

অন্যদিকে, নারীদের এককে প্রতিপক্ষ মার্কেটা ভন্ড্রোসোভার চোটের কারণে ওয়াকওভার পেয়ে সেমিফাইনালে উঠে গেছেন সাবালেঙ্কা। শীর্ষ বাছাই এই বেলারুশিয়ান খেলোয়াড় শেষ চারে মুখোমুখি হবেন আমেরিকার জেসিকা পেগুলার।

এ ছাড়া টুর্নামেন্টে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনাও ঘটে। ম্যাচ শেষে ভিড়ের মধ্যে এক দর্শক ইতালির ইয়ানিক সিনারের কিট ব্যাগ থেকে জিনিস নেওয়ার চেষ্টা করলে নিরাপত্তাকর্মীরা তা ঠেকিয়ে দেন।

সব মিলিয়ে ইউএস ওপেনের সেমিফাইনাল ঘিরে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। টেনিসপ্রেমীরা এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন জোকোভিচ-আলকারাজ মহারণের জন্য।

