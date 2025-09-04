জাপানকে হারালেই বিশ্বকাপ হকির বাছাইয়ে খেলবে বাংলাদেশ

জাপানকে হারালেই বিশ্বকাপ হকির বাছাইয়ে খেলবে বাংলাদেশ
আগামী বছর ১৪ থেকে ৩০ আগস্ট বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডসে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপ হকির বাছাই পর্ব হবে ফেব্রুয়ারি-মার্চে। বাংলাদেশকে বাছাই পর্বের টিকিট নিশ্চিত করতে হলে জিততে আর একটি ম্যাচ।
রোববার জাপানের বিপক্ষে জিতলে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলা নিশ্চিত হবে। হারলেও থাকবে কাগজ-কলমের সুযোগ, তখন প্লে-অফ ম্যাচ খেলতে হবে পাকিস্তানের বিপক্ষে।
বাংলাদেশের সামনে এই সমীকরণ এসেছে বৃহস্পতিবার এশিয়া কাপের স্থান নির্ধারণী ম্যাচে কাজাখস্তানকে হারানোয়। ভারতের রাজগিরে বাংলাদেশ এ ম্যাচ জিতেছে ৫-১ গোলে।
আশরাফুল ইসলাম ও রোমান সরকারের জোড়া ও তৈয়ব আলীর গোলে বাংলাদেশ ৫-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ৩৪ মিনিটের মধ্যে। এর চার মিনিট পর কাজাখস্তান একটি গোল করলে বাংলাদেশ মাঠ ছাড়ে ৫-১ ব্যবধানের জয় নিয়ে।
রোববার বাংলাদেশ পঞ্চম স্থানের লড়াইয়ে নামবে জাপানের বিপক্ষে। পাকিস্তান এশিয়া কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ার পরও কেন তারা সুযোগ পাচ্ছে প্লে-অফ ম্যাচের?
রাজগির থেকে বাংলাদেশ অধিনায়ক রেজাউল করিম বাবু জাগো নিউজকে জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন একটি নিয়ম করেছে যদি কোনো দেশ জাতীয় নিরাপত্তার কারণে খেলতে না পারে এবং সেই দেশের র্যাংকিং যদি ষষ্ঠ হওয়ার দেশের চেয়ে ওপরে থাকে; তবে তাদের প্লে-অফ খেলার সুযোগ দেওয়া হবে। পাকিস্তান কবে কোথায় প্লে-অফ খেলবে তা এখনো জানায়নি এশিয়ান হকি ফেডারেশন।
কাজাখস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ প্রথম কোয়ার্টারে আশরাফুলের পেনাল্টি কর্নার থেকে গোলে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আবারও গোল করেন আশরাফুল। এবার পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শেষ দিকে অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ড রোমান সরকার পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে ব্যবধান ৩-০ করেন।
তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই আবারও রোমান সরকার গোল করে লিড বাড়ান ৪-০ তে। এরপর পরের মিনিটেই তৈয়ব আলীর ফিল্ড গোলে ব্যবধান ৫-০ করেন। কাজাখস্তানের আলতানবেক একটি গোল করে ব্যবধান ৫-১ নামিয়ে আনেন।
