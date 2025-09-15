  2. খেলাধুলা

বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ

৪০০ মিটার হার্ডলসের হিটে সবার শেষে বাংলাদেশের রনি

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:৩৫ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্ব অ্যাথলেটিকসের আসর যে কত কঠিন তা আরেকবার দেখলেন বাংলাদেশের কোনো অ্যাথলেট। জাপানের টোকিওতে চলমান বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যম্পিয়নশিপের এবারের আসরে বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি হার্ডলার নাজমুল হোসেন রনি।

সোমবার বিকেলে ৪০০ মিটার হার্ডলসের হিটে অংশ নিয়ে বাজে টাইমিং করেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এই অ্যাথলেট। তার হিটে অংশ নিয়েছিলেন ৯ জন। রনি দৌড় শেষ করেছেন সবার শেষে।

৫ নম্বর হিটে দৌড়াতে রনি সময় নিয়েছেন ৫২.৪৭ সেকেন্ড। গত মাসে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সামার অ্যাথলেটিকসে তিনি স্বর্ণ জিতেছিলেন ৫২.৩০ সেকেন্ড সময় নিয়ে। ৫টি হিটে ৪৪ জন অ্যাথলেট অংশ নিয়েছিলেন। রনির অবস্থান ৪২ তম।

রনির হিটে প্রথম হওয়া নাইজেরিয়ান অ্যাথলেট নাথানিয়েল সময় নিয়েছেন ৪৮.৩৭ সেকেন্ড। এই হিট থেকে চতুর্থ হয়ে কোয়ালিফাই করা যুক্তরাজ্যের এলিস্টেয়ার চেলমার্স সময় নিয়েছেন ৪৮.৮৬ সেকেন্ড।

