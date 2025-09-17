  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৫ এএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

সিপিএল: এলিমিনেটর
অ্যান্টিগা-ত্রিনবাগো
সরাসরি, সকাল ৬টা
স্টার স্পোর্টস ২

২য় নারী ওয়ানডে
ভারত-অস্ট্রেলিয়া
সরাসরি, বেলা ২টা
স্টার স্পোর্টস ১

এশিয়া কাপ ক্রিকেট
পাকিস্তান- আরব আমিরাত
সরাসরি, রাত ৮-৩০ মি.
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

অ্যাথলেটিকস
বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ
সরাসরি, বেলা ৩টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
অলিম্পিয়াকোস-পাফোস
সরাসরি, রাত ১০-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ২

বায়ার্ন-চেলসি
সরাসরি, রাত ১টা
সনি স্পোর্টস ১

লিভারপুল-আতলেতিকো
সরাসরি, রাত ১টা
সনি স্পোর্টস ২

আয়াক্স-ইন্টার মিলান
সরাসরি, রাত ১টা
সনি স্পোর্টস ৫

পিএসজি-আতালান্তা
সরাসরি, রাত ১টা
সনি লিভ

আইএইচএস/এএসএম

