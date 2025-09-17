টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সিপিএল: এলিমিনেটর
অ্যান্টিগা-ত্রিনবাগো
সরাসরি, সকাল ৬টা
স্টার স্পোর্টস ২
২য় নারী ওয়ানডে
ভারত-অস্ট্রেলিয়া
সরাসরি, বেলা ২টা
স্টার স্পোর্টস ১
এশিয়া কাপ ক্রিকেট
পাকিস্তান- আরব আমিরাত
সরাসরি, রাত ৮-৩০ মি.
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
অ্যাথলেটিকস
বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ
সরাসরি, বেলা ৩টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
অলিম্পিয়াকোস-পাফোস
সরাসরি, রাত ১০-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ২
বায়ার্ন-চেলসি
সরাসরি, রাত ১টা
সনি স্পোর্টস ১
লিভারপুল-আতলেতিকো
সরাসরি, রাত ১টা
সনি স্পোর্টস ২
আয়াক্স-ইন্টার মিলান
সরাসরি, রাত ১টা
সনি স্পোর্টস ৫
পিএসজি-আতালান্তা
সরাসরি, রাত ১টা
সনি লিভ
আইএইচএস/এএসএম