সাতক্ষীরার রাসেল: শিশু পরিবার থেকে জাতীয় রাগবির আশার আলো

সাতক্ষীরার রাসেল: শিশু পরিবার থেকে জাতীয় রাগবির আশার আলো
সাতক্ষীরার এক ছোট্ট গ্রাম কাজি মহল্লা, দেবহাটার সখিপুর ইউনিয়ন। এখানেই জন্ম রাসেল গাজির। বাবা নুর হোসেন গাজি, মা শেফালি বেগম। শৈশবটা তার কেটেছে অন্য দশজনের মতো নয়, রাষ্ট্রীয় অভিভাবকত্বে, সাতক্ষীরা সরকারি শিশু পরিবারে। জীবনের প্রথম সংগ্রাম শুরু হয়েছিলো সেখানেই।
শিশু পরিবারে বেড়ে ওঠা এই ছেলেটি কখনও কল্পনাও করেনি একদিন জাতীয় পর্যায়ে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার মতো জায়গায় দাঁড়াবে। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় রাগবি খেলার প্রতি তার আগ্রহ জন্মায়। মাঠে ছোটাছুটি করা, শক্তি আর স্পিডের খেলা তাকে টেনে নেয়।
কোচ আল ইমরান ছিলেন অনুপ্রেরণার মূল মানুষ। নিয়মিত সাতক্ষীরা জেলা স্টেডিয়ামে অনুশীলন করতেন রাসেল। একসময় জায়গা পান জেলা দলে। সেখানেই শুরু হয় তার সাফল্যের গল্প। শুধু খেলোয়াড় হিসেবেই নয়, দায়িত্ব পান দলের ক্যাম্পেইনের। তার নেতৃত্বেই সর্বশেষ জাতীয় রাগবি প্রতিযোগিতায় সাতক্ষীরা জেলা দল রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
কিন্তু সাফল্যের পথে বাধা এসেছিলো ব্যক্তিজীবনের কঠিন বাস্তবতা। শিশু পরিবারের নির্দিষ্ট বয়স শেষ হলে তাকে বের হয়ে আসতে হয়। তখন মাথায় চেপে বসে জীবিকার চিন্তা। থাকার জায়গা নেই, খাওয়ার নিশ্চয়তা নেই, ভবিষ্যতের দিশা নেই। নিজের খরচ চালাতে তাই চাকরির পথে নামতে হয় রাসেলকে। একসময় খেলাধুলার মাঠ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন তিনি।
কিন্তু খেলার প্রতি ভালোবাসা রাসেলকে আবার ফিরিয়ে আনে মাঠে। জাতীয় ক্লাব কাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে আবারও নজর কাড়েন নির্বাচকদের। তার প্রতিভায় আস্থা রেখে বাংলাদেশ রাগবি ফেডারেশন তাকে ডাক দেয় সাউথ এশিয়ান গেমসের দীর্ঘমেয়াদি ক্যাম্পে।
আগামী ২০২৬ সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠেয় এসএ গেমসকে সামনে রেখে এখন জাতীয় ক্যাম্পে ঘাম ঝরাচ্ছেন রাসেল। শুধু তাই নয়, আগামী মাসে নেপালের কাঠমাণ্ডুতে হতে যাওয়া ইন্টারন্যাশনাল রাগবি সিরিজের ৩৩ সদস্যের প্রাথমিক দলেও জায়গা পেয়েছেন তিনি।
আজকের এই অবস্থানে আসতে পারাটা সহজ ছিলো না। শৈশব থেকে বেড়ে ওঠা সংগ্রাম, জীবিকার চিন্তা আর অবহেলা, সবকিছু ছাপিয়ে রাসেল উঠে এসেছেন নিজের যোগ্যতায়। সাতক্ষীরার মতো প্রান্তিক জেলা থেকে উঠে এসে জাতীয় দলের সম্ভাবনায় জায়গা করে নেওয়া নিঃসন্দেহে বড় অর্জন।
রাসেলের গল্প শুধু একজন ক্রীড়াবিদের নয়, এটা এক প্রেরণার নাম। যেখানে স্বপ্ন, অধ্যবসায় আর কঠোর পরিশ্রম, সবকিছুকে সঙ্গী করলে অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরা সম্ভব হয়।
আহসানুর রহমান রাজীব/এমএমআর/জেআইএম