বাবা হারালেন জাতীয় দলের তারকা পেসার এবাদত হোসেন

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২৮ এএম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এশিয়া কাপ চলাকালে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার দুনিথ ওয়েল্লালাগের বাবা সুরাঙ্গা ওয়েল্লালাগে হৃদ‌রোগে আক্রান্ত হয়ে কলম্বোতে মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার রাতে এই খবর পাওয়ার মধ্যে এলো বাংলাদেশি এক ক্রিকেটারকে নিয়েও দুঃসংবাদ।

মারা গেছেন জাতীয় দলের তারকা পেসার এবাদত হোসেনের বাবা নিজাম উদ্দিন চৌধুরী (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাতটার দিকে ইন্তেকাল করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিলো ৭৮ বছর।

সিলেটের সংবাদমাধ্যম জানায়, এবাদত হোসেন চৌধুরীর বাবা ছিলেন সাবেক বিজিবি সদস্য। তিনি অনেক দিন ধরেই ক্যান্সারে ভুগছিলেন। নিয়মিত তিনি চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। তার ফলে শারীরিকভাবে অনেকটা সুস্থও ছিলেন।

তবে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিনি হঠাৎ কিছুটা অসুস্থবোধ করেন। এসময় এবাদতই তাকে নিয়ে সিলেটের হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে তিনি হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আজ শুক্রবার সকাল ১১টায় এবাদতের বাবার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। জানাজার পর তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে।

