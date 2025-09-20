কিউট-বিএসপিএ স্পোর্টস কার্নিভাল শুরু রোববার
বাংলাদেশ স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশন (বিএসপিএ) সদস্যদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ‘স্পোর্টস কার্নিভাল’ শুরু হচ্ছে রোববার। প্রথমবারের মতো এই প্রতিযোগিতার পৃষ্ঠপোষক হয়েছে মৌসুমী ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড’র ব্র্যান্ড ‘কিউট’।
এবার ৯ ডিসিপ্লিনের ১৪ ইভেন্টে অংশ নেবেন বিএসপিএ’র শতাধিক সদস্য। ডিসিপ্লিনগুলো হলো- আরচারি, ক্যারম, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, দাবা, সাঁতার, অ্যাথলেটিক্স, কলব্রিজ, টোয়েন্টিনাইন ও শুটিং। সব খেলাই অনুষ্ঠিত হবে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়াম ও এর সংলগ্ন বিভিন্ন ভেন্যুতে।
রোববার সকাল ১১টায় শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ ইনডোর স্টেডিয়ামে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নির্বাহী পরিচালক (যুগ্ম সচিব) কাজী নজরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মৌসুমী ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডর চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ আরচারি ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কাজী রাজীব উদ্দীন আহমেদ চপল।
স্পোর্টস কার্নিভাল উপলক্ষ্যে শনিবার বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অডিটরিয়ামের সম্মেলন কক্ষে এ উপলক্ষ্যে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিএসপিএ’র সভাপতি রেজওয়ান উজ জামান রাজিবের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মো. সামন হোসেনের সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্পন্সর প্রতিষ্ঠান মৌসুমী ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড’র চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ আরচারি ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কাজী রাজীব উদ্দীন আহমেদ চপল, বিএসপিএ’র ক্রীড়া উপ-কমিটির চেয়ারম্যান কাজী শহীদুল আলম ও সদস্য সচিব আবু হোরায়রা তামিম।
প্রতিবারের মতো এবারও স্পোর্টস কার্নিভালের সেরা ক্রীড়াবিদের হাতে তুলে দেয়া হবে আব্দুল মান্নান লাডু ট্রফি ও অর্থ পুরস্কার। ট্রফি ও অর্থ পুরস্কার থাকছে সেরা দুই রানার্সআপের জন্যও। এছাড়া প্রতিটি ইভেন্টের সেরাদের জন্য থাকবে ক্রেস্ট ও অর্থ পুরস্কার।
আরআই/আইএইচএস/