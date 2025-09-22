মার্টিনেলির শেষ মুহূর্তের গোলে সিটির কাছে হার এড়ালো আর্সেনাল

মার্টিনেলির শেষ মুহূর্তের গোলে সিটির কাছে হার এড়ালো আর্সেনাল
গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেলি আবারও নায়ক হয়ে উঠলেন! বেঞ্চ থেকে মাঠে নামার পর যোগ করা সময়ে অসাধারণ এক লব শটে গোল করে আর্সেনালকে ১-১ ড্র উপহার দিলেন তিনি।
রোববার এমিরেটসে ম্যাচের নবম মিনিটেই আর্সেনালকে ধাক্কা দেয় আরলিং হালান্ড। নরওয়ের এই স্ট্রাইকার তীক্ষ্ণ আক্রমণ থেকে সিটিকে এগিয়ে দেন। এরপর পেপ গার্দিওলার দল আর্সেনালের শৃঙ্খলিত রক্ষণভাগের ওপর ভর করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখে।
কিন্তু যোগ করা সময়ে তৃতীয় মিনিটে এবেরেচি এজের লম্বা পাসে দারুণ গতিতে ছুটে যান মার্টিনেলি। গোলকিপার জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মাকে ফাঁকি দিয়ে নিখুঁত চিপ শটে জালে বল পাঠান তিনি।
এই ড্রয়ের ফলে লিভারপুলের থেকে আর্সেনাল পিছিয়ে থাকল ৫ পয়েন্ট। অন্যদিকে ম্যানসিটি এখন শীর্ষে থাকা লিভারপুলের থেকে ৮ পয়েন্ট দূরে।
চলতি মৌসুমে আর্সেনালের বিপক্ষে হালান্ডের এটা সপ্তম লিগ গোল। ম্যাচে আরও কয়েকটি সুযোগ তৈরি করলেও ডেভিড রায়ার দুর্দান্ত সেভের কারণে ব্যবধান বাড়াতে পারেননি তিনি।
দ্বিতীয়ার্ধে সাকা ও এজেকে নামানোর পর আক্রমণভাগে প্রাণ ফিরে পায় আর্সেনাল। শেষ পর্যন্ত সেই আক্রমণাত্মক খেলাই ফল দেয় মার্টিনেলির গোলে।
২২ বছর পর প্রিমিয়ার লিগ শিরোপার স্বপ্নে থাকা আর্সেনালের জন্য এই একটি পয়েন্টও হতে পারে মৌসুমের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া মুহূর্ত।
আইএইচএস/এমএসএম