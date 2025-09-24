যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট বোর্ডকে নিষিদ্ধ করলো আইসিসি
বড় দুঃসংবাদ পেল যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট বোর্ড (ইউএসএসি)। তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) এক ভার্চুয়াল বৈঠকে আইসিসি বোর্ড এই সিদ্ধান্ত নেয়।
চলতি বছরের জুলাইয়ে আইসিসির বার্ষিক সাধারণ সভায় ইউএসএসিকে তিন মাস সময় দেওয়া হয়েছিল ‘স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন’ আয়োজন এবং ‘বিস্তৃত শাসন সংস্কার’ কার্যকর করার জন্য।
আইসিসি তখন সতর্ক করে দেয় যে, ইউএসএসি এখনো নজরদারিতে রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় অগ্রগতি না হলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে।
অবশেষে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইউএসএসিকে তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় দলের ‘পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব’ আইসিসি সাময়িকভাবে নিজের হাতে তুলে নেয়।
তবে ক্রিকেট বোর্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের দল ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ (ভারত ও শ্রীলঙ্কায়) এবং লস অ্যাঞ্জেলেস-২০২৮ অলিম্পিকে অংশ নিতে পারবে।
আইসিসি আরও জানিয়েছে, এটি দুঃখজনক হলেও একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। এতে ক্রিকেটের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ রক্ষা পাবে। তবে খেলোয়াড়দের ওপর ও এই খেলার ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে তা নিশ্চিত করা তাদের প্রধান লক্ষ্য।
আইসিসি ঘোষণা করেছে, যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেটের সংবিধান সম্পূর্ণভাবে পর্যালোচনা ও সংস্কার করা হবে। এই প্রক্রিয়া আইসিসির স্বাধীন পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরামর্শে পরিচালিত হবে।
