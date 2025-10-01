পাঁচ বছর পর জাতীয় দাবার শিরোপা পুনরুদ্ধার নিয়াজের

পাঁচ বছর পর জাতীয় দাবার শিরোপা পুনরুদ্ধার নিয়াজের
পাঁচ বছর পর জাতীয় দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা পুনরুদ্ধার করেছেন নিয়াজ মোরশেদ। বুধবার শেষ দিনে নিয়াজ মোরশেদ জিতলেও হেরে গেছেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী ফাহাদ রহমান। তাতেই নিশ্চিত হয় উপমহাদেশের প্রথম এই গ্র্যান্ডমাস্টারের সপ্তম শিরোপা। নিয়াজ মোরশেদ এর আগে সর্বশেষ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ২০১৯ সালে।
শেষ রাউন্ডে নিয়াজ মোরশেদ হারিয়েছেন ফিদেমাস্টার সুব্রত বিশ্বাসকে। নিয়াজ সাদা ঘুঁটি নিয়ে ফিদেমাস্টার সুব্রত বিশ্বাসের কিংস ইন্ডিয়ান ডিফেন্স পদ্ধতির বিরুদ্ধে খেলে ২৫ চালের মাথায় জয়ী হন।
নিয়াজ মোরশেদ ১৩ খেলায় সাড়ে দশ পয়েন্ট নিয়ে শিরোপা জয় করেন। জাতীয় দাবায় গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোরশেদের এটি সপ্তম বারের মতো জাতীয় দাবার শিরোপা জয়। এর আগে তিনি ১৯৭৯, ১৯৮০, ১৯৮১, ১৯৮২, ২০১২, ২০১৯ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন।
বাংলাদেশ আনসারের আন্তর্জাতিক মাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান রানারআপ হয়েছেন। ফাহাদ রহমান ১৩ খেলায় সাড়ে নয় পয়েন্ট পেয়েছেন। দ্বাদশ রাউন্ড পর্যন্ত নিয়াজ মোরশেদের সাথে পয়েন্ট তালিকায় যুগ্মভাবে শীর্ষস্থানে থাকলেও শেষ রাউন্ডের খেলায় কক্সবাজার জেলার মোহাম্মদ শাকের উল্লাহ কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে শিরোপা থেকে পিছিয়ে যান।
মোহাম্মদ শাকের উল্লাহর কালো ঘুঁটি নিয়ে আন্তর্জাতিক মাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমানের রেটিং ওপেনিং পদ্ধতির বিরুদ্ধে খেলে চালে ৩৮ চালে জয়ী হন। ফাহাদ জিতলে শিরোপা লড়াইয়ে টিকে থাকতেন এবং প্লে-অফ খেলার সুযোগ পেতেন নিয়াজের সাথে।
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ফিদে মাস্টার সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ সাড়ে আট পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় হয়েছেন। গতবারের চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আন্তর্জাতিক মাস্টার মনন রেজা নীড় আট পয়েন্ট পেয়ে চতুর্থ স্থান লাভ করেন। সাড়ে সাত পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশ আনসারের ফিদে মাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়া পঞ্চম স্থান লাভ করেন।
