  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ০২ অক্টোবর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৮ এএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫
টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ০২ অক্টোবর ২০২৫

ক্রিকেট

জাতীয় ক্রিকেট লিগ (এনসিএল)
রাজশাহী-সিলেট
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস টিভি

ঢাকা মেট্রো-ঢাকা
সরাসরি, দুপুর ১-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস টিভি

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
বাংলাদেশ-পাকিস্তান
সরাসরি, বিকেল ৩-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
প্রথম টি-টোয়েন্টি
সরাসরি, রাত ৯টা
টি স্পোর্টস টিভি

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
প্রথম টেস্টের প্রথম দিন
সরাসরি, সকাল ১০টা
স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল

ইউরোপা লিগ
সেল্টিক-ব্রাগা
সরাসরি, রাত ১০-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ১

এএস রোমা-লিলে
সরাসরি, রাত ১০-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ২, টেন-২

নটিংহাম-মিতিউলান
সরাসরি, রাত ১টা
সনি স্পোর্টস ১

ফেয়েনুর্দ-অ্যাস্টন ভিলা
সরাসরি, রাত ১টা
সনি স্পোর্টস ২, টেন-২

পোর্তো-রেড স্টার
সরাসরি, রাত ১টা
সনি স্পোর্টস ৫

টেনিস
সাংহাই মাস্টার্স
সকাল ১০-৩০ মি.
সনি স্পোর্টস ২

আইএইচএস/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।