টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ০২ অক্টোবর ২০২৫
ক্রিকেট
জাতীয় ক্রিকেট লিগ (এনসিএল)
রাজশাহী-সিলেট
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস টিভি
ঢাকা মেট্রো-ঢাকা
সরাসরি, দুপুর ১-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস টিভি
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
বাংলাদেশ-পাকিস্তান
সরাসরি, বিকেল ৩-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
প্রথম টি-টোয়েন্টি
সরাসরি, রাত ৯টা
টি স্পোর্টস টিভি
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
প্রথম টেস্টের প্রথম দিন
সরাসরি, সকাল ১০টা
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল
ইউরোপা লিগ
সেল্টিক-ব্রাগা
সরাসরি, রাত ১০-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ১
এএস রোমা-লিলে
সরাসরি, রাত ১০-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ২, টেন-২
নটিংহাম-মিতিউলান
সরাসরি, রাত ১টা
সনি স্পোর্টস ১
ফেয়েনুর্দ-অ্যাস্টন ভিলা
সরাসরি, রাত ১টা
সনি স্পোর্টস ২, টেন-২
পোর্তো-রেড স্টার
সরাসরি, রাত ১টা
সনি স্পোর্টস ৫
টেনিস
সাংহাই মাস্টার্স
সকাল ১০-৩০ মি.
সনি স্পোর্টস ২
আইএইচএস/এএসএম