হংকংয়ের বিপক্ষে হামজাকে নিয়ে কী পরিকল্পনা ক্যাবরেরার?

হংকংয়ের বিপক্ষে হামজাকে নিয়ে কী পরিকল্পনা ক্যাবরেরার?
হংকংয়ের বিপক্ষে ‘ডু অর ডাই’ ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে বাংলাদেশ। দলের সবচেয়ে বড় তারকা হামজা দেওয়ান চৌধুরীর দিকেই তাকিয়ে থাকবেন ফুটবলামোদীরা। সর্বশেষ চারটি আন্তর্জাতিক ম্যাচে বাংলাদেশ গোল করেছে তিনটি। এর মধ্যে একটি তিন ম্যাচ খেলা এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের। বাংলাদেশ দল গোল করতে না পারার কারণে ভুগছে যুগের পর যুগ ধরে। জুনে ভুটানের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে জামাল ভূঁইয়ার কর্নার থেকে গোল করেছিলেন হামজা।
সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচের শেষ দিকে হামজাকে বেশ ওপরে উঠে খেলতে দেখা গেছে। এখন সবার আগ্রহ হংকংয়ের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে হামজাকে নিয়ে কি পরিকল্পনা করছেন কোচ হাভিয়ের ক্যাবরেরা?
রোববার অনুশীলন শুরুর আগে কোচ ক্যাবরেরা বলেছেন, 'এখন পর্যন্ত দুই পজিশনেই হামজা দারুণ খেলেছে। সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচের কিছু সময় সে আরও উপরে খেলেছে। যেটা নিয়ে আগেও ওর সঙ্গে কথা হয়েছিল। ডিফেন্সে ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি আক্রমণেও তার অবদান চাই আমরা। যেন সে সেকেন্ড লাইন থেকে উঠে এসে সুযোগ তৈরি করতে পারে।'
সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে শেষ দিকে কিছু সুযোগ এসেছিল বাংলাদেশের। সেই বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন কোচ 'ওই ম্যাচের শেষ মুহূর্তেও হামজার ভালো কিছু সুযোগ ছিল। তাই আমি মনে করি, সে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে যেমন কাজ করেছে, আক্রমণাত্মক ভূমিকাতেও সমানভাবে সফল হয়েছে। ডিফেন্সিভ ও অফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে এই মিশ্র ভূমিকায় স্বচ্ছন্দ্যে খেলতে পরেছে বলে আমার মনে হয়।'
আরআই/আইএইচএস/এএমএ