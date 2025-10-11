মেসিকে গ্যালারিতে রেখেই ভেনেজুয়েলাকে হারালো আর্জেন্টিনা

মেসিকে গ্যালারিতে রেখেই ভেনেজুয়েলাকে হারালো আর্জেন্টিনা
লিওনেল মেসি খেলবেন না- এটা ছিল জানা কথা। ওয়ার্কলোড মেনেজমেন্ট কিংবা ইনজুরি থেকে সতর্ক থাকা- যাই হোক, মেসিকে এই প্রীতি ম্যাচে না খেলানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। ফলে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে মেসিকে ছাড়াই খেলতে নামে আর্জেন্টাইনরা। মেসি না থাকলেও এই ম্যাচে জয় পেতে কষ্ট হয়নি আলবেসেলেস্তেদের। ১-০ গোলে জয় নিয়ে ফিরলো তারা।
৩১তম মিনিটে ম্যাচের একমাত্র গোলটি আসে জিওভান্নি লো সেলসোর পা থেকে।
ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়েছে ইন্টার মিয়ামির হোমভেন্যু হার্ডরক স্টেডিয়ামে। ঘরের মাঠে খেলা, দলে না থাকলেও তাই মাঠে হাজির ছিলেন লিওনেল মেসি। তার উপস্থিতিতেই জয় পেলো আর্জেন্টিনা।
পুরো ম্যাচজুড়েই আধিপত্য দেখিয়েছে আর্জেন্টাইন ফুটবলাররা। প্রথম মিনিট থেকেই বলের দখল ও আক্রমণে এগিয়ে ছিল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। তবে গোলের সামনে এসে বারবার ব্যর্থ হন লাওতারো মার্টিনেজ, হুলিয়ান আলভারেজ ও এনজো ফার্নান্দেজরা।
ভেনেজুয়েলার গোলরক্ষক হোসে কনত্রেরাস ছিলেন দলের একমাত্র ভরসা- পুরো ম্যাচে তিনি ১০টির বেশি সেভ করেন, যার মধ্যে ছয়টি দ্বিতীয়ার্ধে।
৭৫ মিনিটে ভেনেজুয়েলার কুইন্তেরো লিওনের শট বার কাঁপিয়ে ফিরে আসে, ফলে অল্পের জন্যই সমতা এড়ায় আর্জেন্টিনা। শেষ পর্যন্ত লো সেলসোর প্রথমার্ধের গোলই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়।
