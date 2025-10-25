ঢাকা জেলা প্রশাসন কাবাডির শিরোপা জিতলো সাভার উপজেলা
ঢাকা জেলা প্রশাসন কাবাডি প্রতিযোগিতার শিরোপা জিতেছে সাভার উপজেলা। শনিবার (২৫ অক্টোবর) পুরান ঢাকার জনসন রোডে ঢাকা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে ধামরাই উপজেলাকে ৫৬-১৪ পয়েন্টে হারিয়ে প্রথম ঢাকা জেলা প্রশাসন কাবাডি প্রতিযোগিতার শিরোপা জিতে সাভার উপজেলার তরুণরা।
ঢাকা জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তানভির আহমেদ শনিবার সকাল ১০টায় দিনব্যাপী কাবাডি টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন।
তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উপলক্ষে ঢাকা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগ ও আয়োজনে এবং ঢাকা জেলা ক্রীড়া অফিস ও ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এ কাবাডি প্রতিযোগিতায় ঢাকা জেলার ৫ উপজেলা (সাভার, ধামরাই, কেরানীগঞ্জ, দোহার ও নবাবগঞ্জ) অংশ নেয়।
দিনব্যাপী এ নকআউট টুর্নামেন্টের ফাইনালে জায়গা করে নেয় সাভার ও ধামরাই। ফাইনালের আগে ধামরাইকেও বেশ গোছালো ও শক্তিশালি দল বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু দুপুরে প্রতিযোগিতার ফাইনালে সাভার উপজেলার গতিময়, কৌশলী, উদ্যমী ও উজ্জিবীত নৈপুণ্যের সামনে দাড়াতেই পারেনি ধামরাই উপজেলা।
ঢাকা জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তানভির আহমেদ ফাইনাল শেষে পুরষ্কার বিতরণ করেন। কাবাডি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক নেওয়াজ সোহাগও ফাইনাল খেলা দেখেন এবং পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
এ উপজেলা পর্যায়ের কাবাডি টুর্নামেন্টের আহ্বায়ক ও ঢাকা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ওয়ারেছ আনসারী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) শামীমা সুলতানা, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্যসচিব, ঢাকা জেলা ক্রীড়া অফিসার সুমন কুমার মিত্র, ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থার এডহক কমিটির ৩ সদস্য বিসিবি পরিচালক নাজমুল আবেদীন ফাহিম, সিনিয়র সাংবাদিক আরিফুর রহমান বাবু ও বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ইউসুফ আলীও এসময় উপস্থিত ছিলেন।
ঢাকা জেলা প্রশাসক তানভির আহমেদের প্রত্যাশা তারুণ্যের এ আয়োজন তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও বিকাশে সহায়তা করবে। এছাড়া মোবাইলে আসক্তি, মাদক সেবন ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম থেকে তরুণ প্রজন্মকে রক্ষা করতে এ ধরনের আয়োজন অব্যহত রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।
এমআইএইচএস/জেআইএম