ঢাকা জেলা প্রশাসন কাবাডির শিরোপা জিতলো সাভার উপজেলা

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:১৬ পিএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
ঢাকা জেলা প্রশাসন কাবাডি প্রতিযোগিতার শিরোপা জিতেছে সাভার উপজেলা। শনিবার (২৫ অক্টোবর) পুরান ঢাকার জনসন রোডে ঢাকা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে ধামরাই উপজেলাকে ৫৬-১৪ পয়েন্টে হারিয়ে প্রথম ঢাকা জেলা প্রশাসন কাবাডি প্রতিযোগিতার শিরোপা জিতে সাভার উপজেলার তরুণরা।

ঢাকা জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তানভির আহমেদ শনিবার সকাল ১০টায় দিনব্যাপী কাবাডি টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন।

তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উপলক্ষে ঢাকা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগ ও আয়োজনে এবং ঢাকা জেলা ক্রীড়া অফিস ও ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এ কাবাডি প্রতিযোগিতায় ঢাকা জেলার ৫ উপজেলা (সাভার, ধামরাই, কেরানীগঞ্জ, দোহার ও নবাবগঞ্জ) অংশ নেয়।

দিনব্যাপী এ নকআউট টুর্নামেন্টের ফাইনালে জায়গা করে নেয় সাভার ও ধামরাই। ফাইনালের আগে ধামরাইকেও বেশ গোছালো ও শক্তিশালি দল বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু দুপুরে প্রতিযোগিতার ফাইনালে সাভার উপজেলার গতিময়, কৌশলী, উদ্যমী ও উজ্জিবীত নৈপুণ্যের সামনে দাড়াতেই পারেনি ধামরাই উপজেলা।

ঢাকা জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তানভির আহমেদ ফাইনাল শেষে পুরষ্কার বিতরণ করেন। কাবাডি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক নেওয়াজ সোহাগও ফাইনাল খেলা দেখেন এবং পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এ উপজেলা পর্যায়ের কাবাডি টুর্নামেন্টের আহ্বায়ক ও ঢাকা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ওয়ারেছ আনসারী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) শামীমা সুলতানা, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্যসচিব, ঢাকা জেলা ক্রীড়া অফিসার সুমন কুমার মিত্র, ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থার এডহক কমিটির ৩ সদস্য বিসিবি পরিচালক নাজমুল আবেদীন ফাহিম, সিনিয়র সাংবাদিক আরিফুর রহমান বাবু ও বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ইউসুফ আলীও এসময় উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা জেলা প্রশাসক তানভির আহমেদের প্রত্যাশা তারুণ্যের এ আয়োজন তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও বিকাশে সহায়তা করবে। এছাড়া মোবাইলে আসক্তি, মাদক সেবন ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম থেকে তরুণ প্রজন্মকে রক্ষা করতে এ ধরনের আয়োজন অব্যহত রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

