নারী বিশ্বকাপ
সেমিফাইনাল নিশ্চিত করা শক্তিশালী ভারতের সামনে বাংলাদেশ
সেমিফাইনালের টিকিট আগেই নিশ্চিত করে ফেলেছে ভারত। তাই এখন আর তাদের ওপর সেই যোগ্যতা অর্জনের চাপ নেই; বরং লক্ষ্য এখন গতি ধরে রাখা ও ফাইনালের প্রস্তুতি আরও শক্ত করা। তিন ম্যাচ ধরে ছন্দহীন থাকার পর শেষ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুর্দান্ত জয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে হরমনপ্রীত কৌরের দল।
এমন শক্তিশালী প্রতিপক্ষেকে বিপক্ষে তাদেরই মাঠে মোকাবেলা করতে হবে টানা পাঁচ ম্যাচ হেরে তলানিতে থাকা বাংলাদেশের। ম্যাচটি মাঠে গড়াবে বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে তিনটায়।
এবারের ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে নাভি মুম্বাইয়ে—যে ভেন্যুতেই ভারতের সেমিফাইনাল ও ফাইনাল নির্ধারিত। তাই এই ম্যাচকে বাড়তি গুরুত্ব দেবে ভারত।
অন্যদিকে, বাংলাদেশের জন্য এটি এক বড় সুযোগ নিজেদের প্রমাণ করার। টুর্নামেন্টের শক্তিশালী দলগুলোর বিপক্ষে অন্তত তিনটি ম্যাচে তারা লড়াই করেছে দারুণভাবে। শৃঙ্খলাবদ্ধ বোলিংই ছিল তাদের মূল শক্তি, যা দিয়ে তারা প্রতিপক্ষকে চাপে রেখেছে। ব্যাট হাতে ঝলক দেখালেও সেটিকে বড় ইনিংসে রূপ দিতে পারেনি।
তবে এবার যদি ব্যাটসম্যানরা একটু স্থির থেকে ইনিংস গড়তে পারেন, তাহলে ভারতকে কাঁপিয়ে দেওয়ার মতো সম্ভাবনাও রয়েছে বাংলাদেশের সামনে।
