মহিলা ক্রীড়া সংস্থা
সভাপতি ব্যারিস্টার শুক্লা, সাধারণ সম্পাদক নেলী
ক্রীড়াঙ্গন সংস্কারের অংশ হিসেবে সর্বশেষ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার বিদ্যমান কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে নতুন অ্যাডহক কমিটি গঠন করেছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। অনেকদিন ধরেই মহিলা ক্রীড়া সংস্থা চলছিল ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক দিয়ে।
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নির্বাহী পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে ১৯ সদস্যের কমিটি দেওয়া হয়েছে। সভাপতি করা হয়েছে ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা ও সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে ফিরোজা করিম নেলীকে, যিনি আগের কমিটিতে যুগ্ম সম্পাদক ও পরে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। দুই সহসভাপতি ডা. ইসমত আরা হায়দার ও ফিরোজা খাতুন।
নব গঠিত অ্যাডহক কমিটি
সভাপতি : ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ (শুক্লা)
সহসভাপতি : ডা. ইসমত আরা হায়দার ও ফিরোজা খাতুন
সাধারণ সম্পাদক : ফিরোজা করিম নেলী
যুগ্ম সম্পাদক : শামীমা সাত্তার মিমু
কোষাধ্যক্ষ : রওশন আক্তার ছবি।
সদস্য : মরিয়ম তারেক, ফরিদা আক্তার বেগম, শেহরিন আমিন ভূঁইয়া, সালমা খাতুন, নাসরিন আক্তার বেবী, ফৌজিয়া হুদা জুঁই, সবুরা খাতুন, হোসনে আরা হাওয়া, রওশন আরা বেগম, মাহমুদা হক চৌধুরী, এলিনা সিদ্দিকা, আমরিন সাহজিয়া বশির ও মৌসুমী আলম মৌ।
