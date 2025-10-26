কাভা কাপ আন্তর্জাতিক ভলিবল
আফগানিস্তানকে হারালেই ফাইনালে বাংলাদেশ
ঢাকায় চলমান কাভা কাপ আন্তর্জাতিক ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠতে বাংলাদেশের দরকার শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানকে হারানো। সোমবার বিকেল ৪টায় শুরু হবে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি।
বাংলাদেশ এই ম্যাচ জিতলে উঠে যাবে ফাইনালে। রোববার প্রথম দল হিসেবে ফাইনালে উঠেছে তুর্কমেনিস্তান। যদি বাংলাদেশ হেরে যায় আফগানিস্তানের কাছে তাহলেও আশা বেঁচে থাকবে এবং নানা সমীকরণ মিলিয়ে উঠতে হবে ফাইনালে।
তুর্কমেনিস্তান রোববার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর বাংলাদেশকে হারিয়ে। মিরপুরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে তুর্কমেনিস্তান জিতেছে ৩-২ সেটে। টুর্নামেন্টে এটি ছিল বাংলাদেশের প্রথম হার।
ম্যাচের প্রথম সেটেই ছিল রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা। একসময় বাংলাদেশ ২৪-২১ পয়েন্টে এগিয়ে থাকলেও, সেখান থেকে নাটকীয়ভাবে ঘুরে দাঁড়ায় তুর্কমেনিস্তান। ২৬-২৪ পয়েন্টের ব্যবধানে তারা প্রথম সেট জিতে নেয়।
দ্বিতীয় সেটেই ঘুরে দাঁড়ায় স্বাগতিক বাংলাদেশ। ২৫-১৭ পয়েন্টে জয় পেয়ে সেটে সমতা ফেরায় তারা। এরপর তৃতীয় সেটে আবারো ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় তুর্কমেনিস্তান, ২৫-২১ পয়েন্টে সেটটি জিতে তারা ২-১ সেটে এগিয়ে যায়।
পিছিয়ে পড়েও দমে না গিয়ে বাংলাদেশ চতুর্থ সেটে অসাধারণ লড়াই করে এবং ২৫-২০ পয়েন্টে জয় তুলে নেয়। এতে ম্যাচটি গড়ায় পঞ্চম ও নির্ধারক সেটে।
পঞ্চম সেটেও ছিল চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দুই দলের পয়েন্ট যখন ১৩-১৩, তখন শ্বাসরুদ্ধকর উত্তেজনা বিরাজ করছিল। কিন্তু শেষ হাসি হেসেছে তুর্কমেনিস্তান। ১৬-১৪ পয়েন্টে বাংলাদেশকে পরাজিত করে তারা ফাইনালে নিজেদের স্থান পাকা করে নেয়।
