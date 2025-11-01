  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১ নভেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫০ এএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১ নভেম্বর ২০২৫

ক্রিকেট

নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড, তৃতীয় ওয়ানডে
সরাসরি, সকাল ৭টা
টি স্পোর্টস টিভি

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা, তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
সরাসরি, রাত ৯টা
এ স্পোর্টস ও টি স্পোর্টস টিভি

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট–ঢাকা
সরাসরি, সকাল ১০টা
টি স্পোর্টস ও বিসিবি ইউটিউব

ময়মনসিংহ–রংপুর
সরাসরি, সকাল ১০টা
টি স্পোর্টস ও বিসিবি ইউটিউব

খুলনা–রাজশাহী
সরাসরি, সকাল ১০টা
টি স্পোর্টস ও বিসিবি ইউটিউব

চট্টগ্রাম–বরিশাল
সরাসরি, সকাল ১০টা
টি স্পোর্টস ও বিসিবি ইউটিউব

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বার্নলি-আর্সেনাল
সরাসরি, রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

নটিংহাম ফরেস্ট-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
সরাসরি, রাত ৯টা
সিলেক্ট ১

টটেনহাম-চেলসি
সরাসরি, রাত ১১-৩০ মিনিট
সিলেক্ট ১

লিভারপুল-অ্যাস্টন ভিলা
সরাসরি, রাত ২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২, সিলেক্ট ১

বুন্দেসলিগা, বায়ার্ন মিউনিখ-লেভারকুসেন
সরাসরি, রাত ১১-৩০ মিনিট
টেন ২

আইএইচএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।