টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১ নভেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড, তৃতীয় ওয়ানডে
সরাসরি, সকাল ৭টা
টি স্পোর্টস টিভি
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা, তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
সরাসরি, রাত ৯টা
এ স্পোর্টস ও টি স্পোর্টস টিভি
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট–ঢাকা
সরাসরি, সকাল ১০টা
টি স্পোর্টস ও বিসিবি ইউটিউব
ময়মনসিংহ–রংপুর
সরাসরি, সকাল ১০টা
টি স্পোর্টস ও বিসিবি ইউটিউব
খুলনা–রাজশাহী
সরাসরি, সকাল ১০টা
টি স্পোর্টস ও বিসিবি ইউটিউব
চট্টগ্রাম–বরিশাল
সরাসরি, সকাল ১০টা
টি স্পোর্টস ও বিসিবি ইউটিউব
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বার্নলি-আর্সেনাল
সরাসরি, রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
নটিংহাম ফরেস্ট-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
সরাসরি, রাত ৯টা
সিলেক্ট ১
টটেনহাম-চেলসি
সরাসরি, রাত ১১-৩০ মিনিট
সিলেক্ট ১
লিভারপুল-অ্যাস্টন ভিলা
সরাসরি, রাত ২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২, সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা, বায়ার্ন মিউনিখ-লেভারকুসেন
সরাসরি, রাত ১১-৩০ মিনিট
টেন ২
