দুর্দান্ত রিয়ালের সামনে সমস্যায় জর্জরিত লিভারপুল

প্রকাশিত: ০৯:১৪ এএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
স্বপ্নের মতো সময় কাটছে রিয়াল মাদ্রিদের। চলতি মৌসুমে ১৪ ম্যাচে এল ক্লাসিকোসহ ১৩ বারই বিজয়োৎসব করেছে লজ ব্লাংকোরা। আকাশে উড়তে থাকা রিয়ালকে অ্যানফিল্ডে আজ আতিথ্য দেবে একের পর এক হারতে থাকা লিভারপুল।

মৌসুমের শুরুটা দুর্দান্ত করেছিল অলরেডরাও। কিন্তু শেষে এসে খেই হারিয়েছে। ৭ ম্যাচের ৬টিতে হেরেছে। সর্বশেষ অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে জয় পেয়েছে তারা। সর্বশেষ আট খেলায় ছয়টিতে হারের দুঃসহ স্মৃতি সঙ্গী করে লস ব্লাংকোদের বিপক্ষে খেলতে নামছে আরনে স্লটের দল।

দুর্দান্ত রিয়ালের সামনে লিভারপুল জাবি আলনসোর অধীনে আক্রমণাত্মক প্রেসিং ফুটবল দর্শনে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে রিয়াল মাদ্রিদ। নিজেদের রক্ষণ দুর্গ ঠিকভাবে আগলে রেখে মুহুর্মুহু আক্রমণে কোণঠাসা করে রাখছে প্রতিপক্ষকে। বল পায়ে এবং বল ছাড়াও আলনসোর এই রিয়াল দুর্ধর্ষ।

প্রতিপক্ষের কাছ থেকে বল কেড়ে নেওয়াতেও অদ্বিতীয় চ্যাম্পিয়নস লিগের অবিসংবাদিত রাজা রিয়াল। ম্যাচ চলাকালে কৌশলগত পরিবর্তনেও দারুণ দক্ষতার ছাপ রেখে প্রতিনিয়ত বাজিমাত করছেন আলনসো।

লিভারপুলে আসার আগে দল নিয়ে রেখে দিয়েছেন রহস্য! প্রতিপক্ষকে নিজের কৌশল সম্পর্কে অন্ধকারে রাখতে দলকে মাদ্রিদে অনুশীলন করিয়ে উঠেছেন ইংল্যান্ডগামী বিমানে। মহারণের আগে লিভারপুলের মাঠে অনুশীলন না করার ব্যাখ্যা অবশ্য দিয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদ কোচ, ‘এটা আমার সিদ্ধান্ত (অ্যানফিল্ডে অনুশীলন না করা)। আমাদের বরং নিজেদের জায়গা ও মাঠে অনুশীলন করাটা বেছে নিয়েছি। তাতে আমাদের ওপর তারা ২০০ ক্যামেরা তাক করতে পারবে না।’

রেকর্ড এবং বর্তমান ফর্মে ফেভারিটের ওম গায়ে মেখে মাঠে নামবে রিয়াল। আশাবাদী হওয়ার যথেষ্ট রসদ আছে অলরেড সমর্থকদেরও। অ্যানফিল্ডে দুই দলের সর্বশেষ লড়াইয়ে জয়ী দলটি ছিল লিভারপুল। তখন লেভারকুসেনের ডাগ আউটে দাঁড়াতেন আলনসো। অবশ্য গত মৌসুমে লিভারপুলের মাঠ থেকে হেরে ফিরেছিল আলনসোর লেভারকুসেনও।

লিভারপুল কি পারবে আলনসোর অ্যানফিল্ডে ফেরাটা আরেকবার পণ্ড করে দিতে? তুখোড় ছন্দে থাকা কিলিয়ান এমবাপে, জুদ বেলিংহাম, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রদ্রিগোদের সামলে মো. সালাহ, ভিরগিল ফন ডাইকরা কি পারবেন নিজ মাঠে সমর্থকদের মুখে হাসি ফুটাতে!

