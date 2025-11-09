টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ০৯ নভেম্বর, ২০২৫
ক্রিকেট
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯, পঞ্চম ওয়ানডে
সরাসরি, সকাল ৯টা
টি স্পোর্টস টিভি
হংকং সুপার সিক্সেস
সরাসরি, সকাল ৬-১৫ মিনিট থেকে চলমান
সনি স্পোর্টস ৫
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-রংপুর
সরাসরি, সকাল ৯–৩০ মি.
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ময়মনসিংহ-ঢাকা
সরাসরি, সকাল ৯–৩০ মি.
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
খুলনা-চট্টগ্রাম
সরাসরি, সকাল ৯–৩০ মি.
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
রাজশাহী-বরিশাল
সরাসরি, সকাল ৯–৩০ মি.
উটিউব/বিসিবি লাইভ
৩য় টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সরাসরি, দুপুর ১২-১৫ মি.
টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১
ফুটবল
প্রিমিয়ার লিগ
ক্রিস্টাল প্যালেস-ব্রাইটন
সরাসরি, রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ব্রেন্টফোর্ড-নিউক্যাসল
সরাসরি, রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ম্যানচেস্টার সিটি-লিভারপুল
সরাসরি, রাত ১০টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
স্প্যানিশ লা লিগা
রায়ো ভায়েকানো-রিয়াল মাদ্রিদ
সরাসরি, রাত ৯টা ১৫ মিনিট
ফ্যানকোড
সেল্টা ভিগো-বার্সেলোনা
সরাসরি, রাত ২টা
ফ্যানকোড
সিরি আ
আতালান্তা-সাসসুয়োলো
সরাসরি, বিকেল ৫-৩০ মি.
ডিএজেডএন
বোলোনিয়া-নাপোলি
সরাসরি, রাত ৮টা
ডিএজেডএন
রোমা-উদিনেসে
সরাসরি, রাত ১১টা
ডিএজেডএন
ইন্টার মিলান-লাৎসিও
সরাসরি, রাত ১-৪৫ মি.
ডিএজেডএন
অ-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল
ফিজি-আর্জেন্টিনা
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬-৩০ মি.
ফিফা প্লাস
পর্তুগাল-জাপান
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭-৩০ মি.
ফিফা প্লাস
টেনিস
এটিপি ফাইনালস
সরাসরি, বিকেল ৪টা
সনি স্পোর্টস ২
আইএইচএস/এএসএম