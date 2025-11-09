  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ০৯ নভেম্বর, ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০১ এএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ০৯ নভেম্বর, ২০২৫

ক্রিকেট
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯-আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯, পঞ্চম ওয়ানডে
সরাসরি, সকাল ৯টা
টি স্পোর্টস টিভি

হংকং সুপার সিক্সেস
সরাসরি, সকাল ৬-১৫ মিনিট থেকে চলমান
সনি স্পোর্টস ৫

জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-রংপুর
সরাসরি, সকাল ৯–৩০ মি.
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

ময়মনসিংহ-ঢাকা
সরাসরি, সকাল ৯–৩০ মি.
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

খুলনা-চট্টগ্রাম
সরাসরি, সকাল ৯–৩০ মি.
ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

রাজশাহী-বরিশাল
সরাসরি, সকাল ৯–৩০ মি.
উটিউব/বিসিবি লাইভ

৩য় টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সরাসরি, দুপুর ১২-১৫ মি.
টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১

ফুটবল

প্রিমিয়ার লিগ

ক্রিস্টাল প্যালেস-ব্রাইটন
সরাসরি, রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ব্রেন্টফোর্ড-নিউক্যাসল
সরাসরি, রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ম্যানচেস্টার সিটি-লিভারপুল
সরাসরি, রাত ১০টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

স্প্যানিশ লা লিগা
রায়ো ভায়েকানো-রিয়াল মাদ্রিদ
সরাসরি, রাত ৯টা ১৫ মিনিট
ফ্যানকোড

সেল্টা ভিগো-বার্সেলোনা
সরাসরি, রাত ২টা
ফ্যানকোড

সিরি আ
আতালান্তা-সাসসুয়োলো
সরাসরি, বিকেল ৫-৩০ মি.
ডিএজেডএন

বোলোনিয়া-নাপোলি
সরাসরি, রাত ৮টা
ডিএজেডএন

রোমা-উদিনেসে
সরাসরি, রাত ১১টা
ডিএজেডএন

ইন্টার মিলান-লাৎসিও
সরাসরি, রাত ১-৪৫ মি.
ডিএজেডএন

অ-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল
ফিজি-আর্জেন্টিনা
সরাসরি, সন্ধ্যা ৬-৩০ মি.
ফিফা প্লাস

পর্তুগাল-জাপান
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭-৩০ মি.
ফিফা প্লাস

টেনিস
এটিপি ফাইনালস
সরাসরি, বিকেল ৪টা
সনি স্পোর্টস ২

আইএইচএস/এএসএম

