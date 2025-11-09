  2. খেলাধুলা

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সাভার
প্রকাশিত: ০৩:৪৫ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
বিপিএল ফিক্সিংকাণ্ডে জড়িতদের বিচারের আওতায় আনা হবে: আসিফ মাহমুদ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, বিপিএল ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে তদন্ত চলমান। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এখন পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি তাদের খেলতে কোনো বাধা নেই, তবে খেলোয়াড়সহ ফিক্সিংকাণ্ডে জড়িত সকলকে বিচারের আওতায় আনা হবে।

এছাড়া জাহানারাসহ নারী খেলোয়াড়দের যৌন হেনস্তার অভিযোগের তদন্ত প্রতিবেদনের ওপর যথাযত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, ‘নারী খেলোয়াড়দের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং ক্রীড়াঙ্গনে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে কাজ করছে সরকার।’

রোববার (৯ নভেম্বর) দুপুরে সাভারের বিকেএসপিতে যুবদের আত্মরক্ষামূলক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রকল্প উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে গণমাধ্যমকে এসব কথা বলেন তিনি।

এ সময় গত বিপিএলের ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে উপদেষ্টা বলেন, ‘বিসিবিও চায় না যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে তারা খেলায় অংশ নিক। তবে যেসব খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি তাদের এখনই অপরাধী বলা যাবে না। শুধু খেলোয়াড় নয় ফিক্সিংকাণ্ডে জড়িত সবাইকে বিচারের আওতায় আনা হবে।’

এদিকে জাহানারসহ নারী খেলোয়াড়দের প্রতি যৌন হেনস্তা প্রসঙ্গে তদন্ত কমিটি সঠিক সময়ে প্রতিবেদন দেবে বলে আশা প্রকাশ করে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা। তিনি বলেন, নারীদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ বাড়াতে সরকার আন্তরিক। তাদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরিতে কাজ করছে সরকার। তদন্ত প্রতিবেদনের পর যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আত্মসুরক্ষার প্রশিক্ষণের জন্য ২৭ কোটি টাকা ব্যায়ে দুই বছর ৬ মাস মেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করেছে সরকার। প্রকল্পের আওতায় বিকেএসপির সাতটি আঞ্চলিক শাখার মাধ্যমে ৮৮৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

আইএইচএস/

